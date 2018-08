von Juliane Kühnemund

Es bleibt dabei: Zwei Kandidaten bewerben sich für das Bürgermeisteramt in Grafenhausen – der amtierende Rathauschef Christian Behringer und Herausforderer Mario Isele. Beide hatten bereits zu Beginn der Bewerbungsfrist ihre Kandidatur für die Wahl am 16. September angemeldet. Am Montagabend, 18 Uhr, lief nun die Bewerbungsfrist aus, kein weiterer Kandidat hat seinen Hut in den Ring geworfen. Dies stellte der Gemeindewahlausschuss fest, der am Montag kurz nach 19 Uhr tagte.

Christian Behringer wurde vor acht Jahren zum Bürgermeister von Grafenhausen gewählt. Er strebt nun eine zweite Amtsperiode an. „Ich möchte den gemeinsam eingeschlagenen Weg mit dem Gemeinderat, den Mitarbeitern und der gesamten Bürgerschaft mit vollem Einsatz und meiner ganzen Kraft für die Gemeinde Grafenhausen fortsetzen“, sagte der Rathauschef.

Christian Behringer. | Bild: Wilfried Dieckmann

Auch Mario Isele möchte auf dem Chefsessel im Rathaus Grafenhausen Platz nehmen. Der 38-Jährige aus Gündelwangen ist Geschäftsführer Kindergarten der Verrechnungsstelle katholischer Kirchengemeinden mit Sitz in Stühlingen. „Ich will die Zukunft Grafenhausens gestalten, gemeinsam mit den Menschen, engagiert und kreativ und im Respekt vor ihrer Tradition“, begründet er seine Kandidatur.

Mario Isele | Bild: Privat

Bürgergespräche der Kandidaten

Wer in den nächsten acht Jahren Bürgermeister von Grafenhausen sein wird, darüber können die Bürger bei der Wahl am 16. September abstimmen. Die beiden Bewerber starten in Kürze ihren Wahlkampf. Zum ersten Bürgerdialog lädt Christian Behringer am Samstag, 8. September, 16 Uhr in die Pension "Kramer" ein. Schwerpunktthema wird Gewerbe und Handel sein. Mario Isele lädt zum ersten Bürgergespräch am Donnerstag, 23. August, 19.30 Uhr in den Breitehof in Grafenhausen ein.

