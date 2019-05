von sk

Die Dorfputzete 2019 in Dachsberg und Ibach findet am kommenden Samstag, 13. April, statt. Treffpunkte in Dachsberg: Nach individueller Vereinbarung der Bürger in den Ortsteilen; empfohlen wird, um 13.30 Uhr zu beginnen, da die Abgabe ab 16 Uhr erfolgt. In Ibach ist Treffpunkt um 13.30 Uhr, Gemeindehalle. Müllsäcke können im Rathaus Dachsberg (Zimmer 10, Einwohnermeldeamt) und im Bürgermeisteramt Ibach während der Sprechzeiten abgeholt werden. Wer eigene Säcke verwenden will, kann sich bei der Müllabgabe neue Säcke aushändigen lassen.

Bei Abholung der Säcke bitte den Bereich, in dem die Gruppe sammelt, angeben, damit flächendeckend gesammelt werden kann. Gesammelt werden Flaschen, Dosen, Papier und weiteren Unrat. Die Gemeindeverwaltungen weisen darauf hin, dass der Schrott für die Schrottsammlungen aufbewahrt werden soll und Altreifen nicht gesammelt werden. Abgabe der Säcke ist zwischen 16 und 17 Uhr bei der Dachsberg-Halle und beim Bauhof in Ibach. Danach gibt es ein kleines Vesper für alle Beteiligten im Foyer der Dachsberg-Halle.