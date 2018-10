Kreis Waldshut Fliesenleger, Zimmerer, Maler und Schreiner: Im Landkreis Waldshut werden Lehrlinge dringend gesucht

Den Unternehmen in Deutschland fehlt der Nachwuchs. Noch immer ist eine große Anzahl an Ausbildungsplätzen unbesetzt – der Landkreis Waldshut macht hier keine Ausnahme. Besonders problematisch sieht es in der Region bei Handwerksberufen wie Fliesenleger, Zimmerer, Maler und Schreiner aus.