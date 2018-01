Kreis Waldshut Die Biotonne kommt für den Landkreis Waldshut im Jahr 2019

Der Abfallwirtschaftsbetrieb investiert schon dieses Jahr 1,14 Millionen Euro in die neue braune Tonne für Bioabfälle. Der Eigenbetrieb des Landkreises setzt 17,3 Millionen Euro um.

Die Biotonne, die ab Januar 2019 für die Haushalte im Landkreis eingeführt wird, schlägt für den Abfallwirtschaftsbetrieb schon dieses Jahr zu Buche. Im Wirtschaftsplan für 2018, den der Kreistag jüngst einstimmig beschloss, stehen bei den Investitionen 1,14 Millionen Euro für den Kauf und die Erstverteilung der Extratonne für biogene Abfälle.

Außerdem tragen zwei neue Planstellen für die Biotonne im nunmehr 32-köpfigen Eigenbetrieb dazu bei, dass die Personalkosten dieses Jahr um 203 000 auf 2,12 Millionen Euro steigen. Nachdem die Gebühren für die graue Tonne neu kalkuliert worden waren, kamen im Vorjahr 11,7 Millionen Euro in die Kasse, 1,7 Millionen mehr als 2016. Dieses Jahr sollen Mülltonnen, Müllsäcke und Direktanlieferer auf den Deponien noch etwas mehr bringen, wohl auch eine Folge der guten Wirtschaftslage. Zudem ist die Zahl der Müllgefäße leicht gestiegen auf 61 600. Im Landkreis gibt es rund 81 000 Haushalte.

Der Verkauf von Schrott, einschließlich Elektronikschrott, wird dem Kreis etwa 340 000 Euro bringen, die neuerdings erfassten Hartkunststoffe auf den Recyclinghöfen sollen 28 000 Euro erlösen. Von Altpapier und Kartonagen erhofft sich Betriebsleiter Elmar Weißenberger dieses Jahr einen wesentlich höheren Ertrag: 1,34 Millionen Euro.

Auf der Ausgabenseite wird auch die Abfuhr des Restmülls teurer, die Leerung und Abfuhr der grauen Tonnen kostet 3,35 Millionen Euro. Auch die Sammlung von Papier und Karton bringt nicht nur 650 000 Euro mehr Erlös, sondern kostet auch mehr, erstmals über eine Million Euro.

Um die Kreisbewohner auf die neue Abfalltrennung ab 1. Januar 2019 vorzubereiten, wird der Wirtschaftsbetrieb verstärkt Öffentlichkeitsarbeit mit Flugblättern betreiben. 160 000 Euro will man sich die Broschüren für die künftige braune Biotonne kosten lassen.

Als Investitionen stehen 2018 unter anderem die weitere Erschließung der Deponie Lachengraben bei Wehr (1,3 Millionen), Umladerampen für den Biomüll in Wehr und Münchingen sowie der erwähnte Kauf von Biotonnen an. Den Schuldenstand will der Eigenbetrieb um 233 000 Euro auf 0,9 Millionen Euro senken.

Abfallwirtschaft in Zahlen

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Kreises rechnet dieses Jahr mit 17,3 Millionen Euro an Einnahmen und 16,4 Millionen Euro an Ausgaben. Für den Hausmüll (graue Tonne und Säcke) will der Betrieb 11,75 Millionen Euro kassieren, die Mengen steigen. Investiert wird in die Deponien (2,12 Millionen Euro) und in Biotonnen für das Jahr 2019. Für den 40-Liter-Eimer zahlen Haushalte 87 Euro Jahresgebühr.