von Jürgen Glocker

Dass zeitgenössische Kunst aufregend sein kann und uns, unser Sehen, Denken und Fühlen, unmittelbar angeht und dass Bilder aufzuwühlen vermögen, stellt das Bernauer Hans-Thoma-Museum derzeit unter Beweis. Es unterstreicht damit einmal mehr, dass es zu den führenden kleineren Kunstmuseen im deutschen Südwesten zählt. Zusätzlich zur reich bestückten Dauerausstellung mit Werken von Hans Thoma präsentiert das Haus bis zum 13. Oktober die Ausstellung „Schwarze Wanderung“ der aktuellen Thoma-Preisträgerin Christa Näher.

Die Schau wurde von der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden in Zusammenarbeit mit der Künstlerin sowie dem Bernauer Museum erarbeitet. Sie führt uns nicht auf eine Tour zu lichterfüllten Schwarzwälder Idyllen, sondern zeigt vor allem apokalyptisch anmutende großformatige Bilder, die im Hauptraum zu einer beeindruckenden Installation gruppiert wurden. Die Nicht-Farbe Schwarz dominiert.

Hans Thoma, „Italienisches Skizzenbuch“, Seite 9, Mai 1874 (Hans-Thoma-Kunstmuseum Bernau). | Bild: Dieter Conrads

Die Trägerinnen und Träger eines Kulturpreises müssen selbstverständlich keinen konkreten Bezug zum Namengeber der jeweiligen Auszeichnung haben. Ein Blick auf die Preise, die etwa der 2018 verstorbene Autor Wilhelm Genazino im Laufe seines Lebens erhielt, macht das in wünschenswerter Weise deutlich, denn unter ihnen befinden sich mehrere Auszeichnungen, die nach sehr unterschiedlichen Schriftstellern benannt sind, so beispielsweise der Fontane-Preis, der Hans-Fallada-Preis, der Georg-Büchner-Preis, der Kleist-Preis und die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main.

Ähnlich verhält es sich mit Auszeichnungen im Bereich der Bildenden Kunst, und so nimmt es nicht wunder, dass bei der Verleihung des diesjährigen Thoma-Preises in Bernau mit keiner Silbe von irgendwelchen Beziehungen zwischen den Werken von Christa Näher und Hans Thoma die Rede war. Auf den ersten Blick erscheint in der Tat auch jeder Versuch, Bezüge zwischen Christa Näher und Hans Thoma herstellen zu wollen, absurd. Aber wenn man ein wenig genauer hinschaut, sieht die Sache anders aus. Doch richten wir unser Augenmerk zunächst auf die Preisträgerin und ihre beeindruckenden, virtuos gemalten Bilder.

Mythische Monster

Christa Näher wurde 1947 in Lindau geboren. Sie studierte an der Hochschule der Künste Berlin und war dort Meisterschülerin bei Martin Engelman. Im Jahr 1984 nahm sie an der von Kaspar König kuratierten Ausstellung „Von hier aus – Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“, einer der wichtigsten Präsentationen der Achtziger Jahre, und 1992 an der Documenta IX in Kassel teil. Von 1987 bis 2014 lehrte Christa Näher als Professorin an der Städelschule in Frankfurt. 1988 erhielt sie den Karl-Ströher-Preis und den Konstanzer Kunstpreis, 1989 den Kunstpreis der Stadt Koblenz. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Wolfegg.

Kunst Die Künstlerin Christa Näher erhält den Hans-Thoma-Preis Das könnte Sie auch interessieren

„Schwarze Wanderung“, der Titel der Bernauer Präsentation, wurde sehr bewusst gewählt: Der Augen-Trip, der die Besucherinnen und Besucher erwartet, führt in die Tiefe und nicht auf Berge, die im Sonnenglast gleißen. Der Hauptraum mit Nähers riesigen Tafelbildern wirkt wie ein dunkles Schattenreich, und die Werke selbst sind düster.

Bernau Die Malerin Christa Näher hat schon viele Preise bekommen, der Hans-Thoma-Preis ist ihr davon der liebste Das könnte Sie auch interessieren

Im Künstlerbuch, das zur Ausstellung erschienen ist, schreibt Christa Näher: „Es sollte ins Licht gehen, so dachte ich, es geht aber erst einmal nicht ins Licht, auf keinen Fall so, wie ich es mir wünschte oder sogar dachte ... Seit einiger Zeit ist es dunkler als dunkel. Ich erkenne meine Bilder aus den 1970er und 1980er Jahren mit fremden Augen – oder besser mit geöffneten Augen. Jetzt erst begreife ich, was da beinahe mechanisch auf den Leinwänden erschien, denn in der Zeit der Entstehung wusste ich nichts wirklich: Alles war verborgen, hinter Ängsten, Zorn, Furcht und Gewalt, aber auch Traurigkeit und Kummer. Glücklicherweise beherbergt meine Seele eine große Liebe zu den Landschaften meiner Kindheit.“

Berührung uralter Zeit

Ängste, Furcht, Gewalt: Nicht zuletzt Monster begegnen uns im Werk von Christa Näher, Monster, die aus Mythen und Albträumen zu stammen scheinen und ganz offensichtlich metaphorische, symbolische Bedeutung besitzen, der Minotaurus, ungezähmte Pferde, wild gewordene Hunde, Kentauren, Dämonen und daneben überdimensionierte Zecken, Spinnen sowie Totenköpfe und Skelette. Barock anmutende Bilder der Lebensfreude bleiben als Kontrapunkte marginal. Auf dem riesigen zweiteiligen Bild „Krieg“ (Öl auf Leinwand, 2017), das von Schwarz- und Grautönen dominiert wird, stürmt ein zähnefletschendes, in Panik fliehendes Pferd den Betrachtern entgegen.

Das Werk wirkt zeitlos, ja geradezu archaisch. Und diese Spur führt uns ins Zentrum des ästhetischen Denkens der Künstlerin. Im Begleitband lesen wir folgendes Statement aus dem Jahr 1983: „Manchmal ist mir, als rieche ich das Mittelalter und ich verspüre die Berührung uralter Zeit ... Bilder und Zustände, die mich wissen lassen, dass alles in dieser Welt geboren wird, altert, stirbt und wiederkehrt.“ Mit Blick auf das Werk „Schweine Triptychon“ (250 x 600 cm, Dispersionsfarbe auf Nesselstoff, 1984), das im Katalog abgebildet ist, zeigt Christa Näher, dass sie, ohne es zu ahnen, mit ihm unbewusst die Flucht ihres Vaters aus Stalingrad bearbeitet hat.

Christa Näher, „Krieg“, 2017 (Ausschnitt). | Bild: Anja Koehler

Dunkle Welten des Unterbewussten machen ihr Lebensthema aus: „Ich denke an die angstvollen Nächte meiner Kindheit – aber es war nicht die Schwärze der Nacht, es war und es ist meine eigene Schwärze, die ich mit auf die Welt brachte: gefürchtet und geliebt.“ Christa Näher arbeitet mit der Dunkelheit, dem Unbewussten, sie bannt in ihrer Kunst ihre und unsere Ängste, unsere Finsternis. Und was hat das mit Hans Thoma zu tun? Eine Verwandtschaft zwischen Christa Näher und Johann Heinrich Füssli liegt zunächst viel eher auf der Hand, keine Frage. Bacon und Piranesi wurden jüngst bereits genannt.

Aber auch Thoma kannte Schatten, Schrecken und Grauen nur zu gut. Vor allem in höherem Alter wurde er regelmäßig von dunklen Depressionen heimgesucht, insbesondere im Herbst, und so spricht er auch vom „traurigen Monat November“. Am 7. Oktober 1906 schreibt Hans Thoma an Gräfin Luisa Erdödy: „Man möchte versinken in den Wellen, die so hoch gehen und die so müde machen. Wozu auch das Rudern und Segeln? Es hilft ja doch alles nichts! Mutlosigkeit, der gefräßige Haifisch, wartet mit gierigen Zähnen, uns zu verschlingen.“

Unsichtbare Geister

Bilder von Alter, Tod und Einsamkeit, im übrigen auch Totenkopf-Motive und Personifikationen des Todes, durchziehen Thomas Werk. Und bereits er deckte die Bedeutung des Un- und Unterbewussten für die Kunst auf: „Die Erinnerungen aus der Kinderzeit, die vor meinen Schuljahren liegen, sind mir sehr lebendig ... So erinnere ich mich wohl des schreckhaften Eindruckes, wie ich zum ersten Mal bewußt den Vollmond hinter den schwarzen Tannen des Rechberges emporsteigen sah. Ich erinnere mich auch eines schweren Gewitters und der Wolkengebilde, die über dem Steppberge sich auftürmten. Darüber läßt sich wohl nicht viel schreiben, aber ich denke, etwas davon ist in mein Malen übergegangen, so daß mir später beim Malen mancher Bilder war, als ob unsichtbare Geister mir die Hand führten und die Farben mischten.“ Das Band zwischen Christa Näher und Hans Thoma scheint enger zu sein als zunächst gedacht.