Kultur Die Ausstellung Die Kunst der Linie im Schloss Bonndorf bietet einen Dialog zwischen Natur und Kunst

Die Ausstellung „Die Kunst der Linie“ im Schloss Bonndorf vereint Gemälde von Rainer Nepita und Holzskulpturen von Armin Göhringer.

Linie muss nicht immer streng, gerade und geometrisch sein. Davon kann man sich in der Ausstellung „Die Kunst der Linie“ im Schloss Bonndorf überzeugen. Gezeigt werden Malereien und Zeichnungen von Rainer Nepita und Holzskulpturen von Armin Göhringer. Die Ausstellung wurde jetzt von Jörg Gantzer, dem Ersten Landesbeamten des Landkreises Waldshut stellvertretend für Landrat Martin Kistler eröffnet. Beide Künstler waren anwesend. Durch die schlechten Wetterverhältnisse nahmen diesmal allerdings nur knapp 60 Besucher den Weg in den verschneiten Schwarzwald auf sich.

Das war schade, denn Michael Hübl, Feuilleton-Redaktionsleiter der BNN (Badischen Neueste Nachrichten) aus Karlsruhe, führte informativ und hilfreich in das Werk der beiden Künstler ein. Rainer Nepita zeichnet und malt bunte Liniengeflechte auf monochrome Farbflächen. Diese Umrisslinien erinnern an Blätter, Gräser oder Blütenranken, sind dabei aber wunderbar schwerelos und abstrahiert – Hübl sprach von „Kürzeln“ für Naturformen, die er verdichtet und vereinfacht.

Diese Formen entdeckt Nepita auf seinen Streifzügen durch die Natur und hält sie auf Skizzenblöcken fest, bevor er sie mit Öl und Bleistift auf der Leinwand malerisch abstrahiert und zur Linie vereinfacht. Er selber nennt seine teils dicht geschlängelten Liniengeflechte oder einzeln schwebenden Formen „Alphabet“: Mit dieser Bildsprache wird bei ihm Natur zu Kunst.

Auch Armin Göhringer hat – so Michael Hübl – „das Bedürfnis, der Natur über Kunst näherzukommen“. Er bearbeitet Baumstämme mit der Kettensäge und fräst und kerbt Furchen in das Holz. So können Durchbrüche und Lichträume entstehen, filigrane Gitternetze oder schmale, über zwei Meter hohe „Himmelsleitern“, Kopffüßer und wagemutige Konstruktionen. Vor allem aber arbeitet er mit spannungsvollen Kontrasten: Da wachsen aus sperrigen schweren Holzklötzen am Boden zarte, lange Stelen, die bei Berührung schwanken und die sich manchmal in der Mitte oder oben wieder zu einem Holzklotz vereinen.

Man staunt, wie das alles bei einem durchgehenden Stück Holz überhaupt möglich ist. Doch er selber meint dazu vergnügt: „Das Handwerk kann jeder Baumarbeiter. Kreativ und für mich reizvoll ist die Planung vorher.“ Bestimmt wird seine Arbeit von großem Respekt für das Material Holz, das er „Bruder Holz“ nennt und das er risikofreudig ausreizt. So auch in der einzigen Arbeit, die er aus 100 einzelnen Stäben zu einem vibrierenden Stelenfeld zusammensetzt. Diese Ausstellung macht es dem Besucher nicht einfach, aber es lohnt, sich mit den unterschiedlichen Arbeiten auseinanderzusetzen.

Die Ausstellung läuft bis 8. Juli und hat mittwochs bis sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.