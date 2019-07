von Heinz J. Huber

Ziemlich viel Unverständnis über teure Bürokratie machte sich im Bau- und Umweltausschuss des Kreistags Luft. Anlass war die Arbeitskleidung der Straßenwärter, die künftig nicht mehr in der heimischen Waschküche, sondern laut Landesvorschrift industriell gereinigt werden muss. Im Jahr kostet die saubere Schutzkleidung künftig 67 000 Euro, doppelt so viel als bisher.

Die bisherige Praxis, die Leuchtwesten und Hosen daheim zu waschen, widersprach laut Verwaltung gleich sieben Vorschriften – vom Arbeitsschutzgesetz bis zur Benutzungsverordnung für private Schutzausrüstungen. Es koste künftig das Doppelte, aber „wir kommen nicht daran vorbei“, warb der für das Straßenbauamt zuständige Dezernent Walter Scheifele für die verschärfte Reinigungsvorschrift, die von der Unfallkasse des Landes formuliert wird. Ab 2020 ist es dann für den Landkreis billiger, die Oberbekleidung zu mieten und diese vom Eigentümer-Unternehmen säubern zu lassen.

Bei der Arbeit der Straßenmeisterei könnten nicht vorhersehbare Biostoffe freigesetzt werden, informiert der Landkreistag die Landratsämter. Die Warnkleidung sei auch Schutzkleidung gegen biologische Gefährdungen, so die Begründung. Die Straßenmeistereien des Landkreises unterhalten nicht nur die Kreisstraßen, sondern auch Landes-, Bundesstraßen und Autobahnen. Die Kosten werden entsprechend aufgeteilt, am Landkreis bleiben 36 Prozent hängen. Bei diesem Reinlichkeitszuschlag wird es jedoch nicht bleiben. Auch für die Arbeiter im Forstbetrieb ist der teure Waschzwang in Baden-Württemberg im Gespräch, warnte die Verwaltung im Umweltausschuss vor.