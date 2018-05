Das Ausrücken für berufstätige freiwillige Feuerwehrleute bei Alarm wird zunehmend komplizierter, weil viele Wehrleute nicht mehr an ihrem Wohnort arbeiten oder schlicht ihren Arbeitsplatz nicht so spontan verlassen können. Auch die Aufgabenlast für ehrenamtliche Kommandanten ist kaum noch zu stemmen. Ein Pflichtdienst für Gemeindemitarbeiter könnte eine mögliche Lösung des Problems sein.

Wenn der Melder am Gürtel piept, dann muss es schnell gehen. Ein Notruf ist eingegangen, die Feuerwehr soll ausrücken. Acht Minuten haben die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren jetzt Zeit, um am Einsatzort zu sein. Acht Minuten, um den Arbeitsplatz, den Esstisch, das Bett zu verlassen, zur Wache zu fahren, ihre Ausrüstung anzulegen und mit den schweren Fahrzeugen zum Brand oder Verkehrsunfall zu fahren. Acht Minuten, bei denen im Ernstfall jede Sekunde zählt.

Verfügbarkeit tagsüber lässt nach

Immer schwieriger wird es für die Freiwilligen Feuerwehren, in so kurzer Zeit in ausreichender Stärke zur Stelle zu sein. Immer weniger Mitglieder sind tagsüber verfügbar, immer mehr Aufgaben lasten auf den Schultern der ehrenamtlichen Kommandanten. Auch im Landkreis Waldshut melden sich vermehrt Feuerwehrkommandanten mit diesem Thema zu Wort. Die Feuerwehr steckt laut ihnen in der Krise. Und eine Frage steht im Raum: Ist das Konzept eines Brandschutzes auf der Basis Freiwilliger noch zukunftsfähig?

Feuerwehr ist Sache der Gemeinde

Dominik Rotzinger ist neu im Landratsamt in Waldshut. Seit Anfang April ist er als Kreisbrandmeister für die Feuerwehren im gesamten Landkreis zuständig. Er organisiert die Feuerwehrausbildung und gemeinsame Übungen und führt die Aufsicht über alle Gemeinde- und Werkfeuerwehren des Landkreises. Die Feuerwehrarbeit an sich ist allerdings ganz Sache der einzelnen Gemeinden und damit auch die Finanzierung der Ausrüstung.

Verlass auf das Ehrenamt

Die Gemeinden im Landkreis Waldshut setzten bei der Bereitstellung des Feuerwehrdienstes auf das Ehrenamt, so wie die meisten deutschen Gemeinden. In Baden-Württemberg sind laut Landesfeuerwehrverband nur etwa 1,8 Prozent aller Feuerwehrmitglieder hauptberuflich beschäftigt. Den Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Waldshut gehe es grundsätzlich gut, erklärt Kreisbrandmeister Rotzinger.

Löschfahrzeuge können tagsüber kaum gefüllt werden

Probleme gebe es allerdings bei der Tagesverfügbarkeit der Mitglieder während der gängigen Arbeitszeiten – zwischen sechs und 18 Uhr: „Hier das nötige Personal zu finden, kann für einige Wehren schwierig werden.“ Ein normales Löschfahrzeug, das standardmäßig mit neun Feuerwehrmännern oder -frauen besetzt wird, könne tagsüber in der Regel nicht gefüllt werden. Die Wehren müssten mit nicht vollständig besetzten Fahrzeugen zum Einsatz ausrücken.

Ausrückeordnung hilft

Auch Peter Koch, Kommandant der Dettighofener Feuerwehr, hat mit diesem Problem zu kämpfen: „Uns hilft die Alarm- und Ausrückeordnung. Bei einem Mülleimerbrand kommt keiner nach, damit werden wir allein fertig. Bei einem Hausbrand werden allerdings automatisch die Wehren von Jestetten und Klettgau dazu alarmiert. Es ist nicht gut, wenn wir nur zu viert zu einem Brand kommen. Aber ich kann mir sicher sein, es kommt jemand nach.“ Eine Zusammenlegung kleinerer Feuerwehren, wie sie gelegentlich diskutiert wird, sei dementsprechend nicht zielführend: Durch weite Anfahrtswege würden die Löschtrupps zu lange bis zum Einsatzort brauchen.

An der Belastungsgrenze

Rechtlich ist zudem jede einzelne Gemeinde verpflichtet, eine eigene „leistungsfähige“ Feuerwehr vorzuhalten – egal, ob ehren- oder hauptamtlich. Nur: Ist eine Feuerwehr wie die in Dettighofen noch leistungsfähig? „Ja wir sind leistungsfähig“, sagt Kommandant Koch. Die Wehr sei aber an ihrer Belastungsgrenze bei zum Glück wenigen Einsätzen.

Arbeit außerhalb der Gemeinde

Der Grund für die mangelnde Tagesbereitschaft: Immer mehr Menschen würden außerhalb der Gemeinde arbeiten gehen, immer weniger Menschen sei es zudem möglich, den Arbeitsplatz kurzfristig zu verlassen, erklärt Koch. Sein Vorschlag: Die Angestellten der Gemeinde, als größtem Arbeitgeber vor Ort, könnten zur Mitgliedschaft in der Feuerwehr verpflichtet werden. Dabei fehle es besonders an jungen Leuten: „Es stört mich, wenn bei unseren Einsätzen die über 50-Jährigen die schweren Atemmasken tragen müssen“, sagt Koch. Doch die Jungen seien bis zum 30. Geburtstag meist fest in den Händen der Fußballvereine.

Klinkenputzen in den Gemeinden

Daher seien die Verantwortlichen der Feuerwehr mehrfach zum „Klinkenputzen“ ausgerückt. Oft gebe es die gleiche Antwort: „Ich würde ja gerne mitmachen, aber…“ Den Leuten sei nicht klar: „Es geht um euer Leben, euer Haus. Wenn etwas brennt, müsst sonst ihr ran“, argumentiert der Kommandant. Ein Ausweg: Eine Pflichtfeuerwehr, ähnlich wie es sie in der Schweiz gibt. Geeignete Personen werden dabei zum Feuerwehrdienst verpflichtet. Eine solche Pflicht gab und gibt es bereits in Deutschland, die rechtliche Grundlage zur Verpflichtung von Bürgern ist bereits geschaffen. Peter Koch hält dies allerdings für einen „allerletzen Weg“.

Zwang wenig zielführend

Auch Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger hält wenig von der Idee. „Denn wie motiviert sind Leute, die unter Androhung eines Zwangsgeldes den Dienst erfüllen? Ist das zielführend?“, fragt er. Eine abschließende Lösung könne auch er nicht präsentieren. Für einen hauptamtlichen Löschzug mit Einsatzbereitschaft von 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche müsste eine Gemeinde mindestens 3,4 Millionen Euro Personalkosten aufwenden. Vorübergehend setze er auf Doppelmitgliedschaften in der Heimatfeuerwehr und der am Arbeitsplatz: „Allerdings ist dafür ein verstärkter Austausch zwischen den Kommandanten nötig.“ Und diese klagen teilweise schon über einen wachsenden Aufgabenberg.

Strengere Vorgaben

„Es gibt immer höhere Ansprüche an die Wartung und Prüfung unserer Gerätschaften. Und dazu einen enorm hohen administrativen Aufwand“, sagt Rotzinger. Früher habe man Elektroprüfungen und Schlauchwartungen laxer gehandhabt. „Heute steigen auch für uns die Vorschriften, genau wie in normalen Betrieben die Regelungen zur Arbeitssicherheit.“ Das größte Problem sei die Dokumentation. „Für die mittelgroßen Gemeinden im Landkreis wie beispielsweise Lauchringen, Laufenburg oder Klettgau ist es sicherlich an der Zeit, Gemeindemitglieder in der Verwaltung einzusetzen, um den Kommandanten zu entlasten. Das wäre wünschenswert.“

Ruf nach hauptamtlichen Kommandanten

Hin und wieder wird auch der Ruf nach mehr hauptamtlichen Kommandanten laut. Im Landkreis hat bisher nur Waldshut-Tiengen einen hauptamtlichen Kommandanten. Das Einsatzaufkommen sei dort viel höher, entsprechend gebe es auch mehr Administration, die einen hauptamtlichen Kommandanten rechtfertige, erklärt Rotzinger. Vermehrt könnten hingegen hauptamtliche Stellen für Gerätewarte geschaffen werden. Peter Koch bleibt bei all dem eine Botschaft besonders wichtig: „Die Feuerwehr ist ein Gemeinwesen – und das sind wir alle.“

"Jede Jugendfeuerwehr ist erfolgreich" Pattric Grzybek, 33, aus Murg-Oberhof ist Abteilungskommandant der dortigen Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem ist er Kreisjugendleiter der Kreisjugendfeuerwehren im Kreisfeuerwehrverband Waldshut. Herr Grzybek, warum macht Feuerwehrarbeit Spaß? Die Feuerwehrarbeit ist sehr vielfältig und deckt verschiedene Bereiche ab. Personen mit den unterschiedlichsten Interessen finden sich bei der Feuerwehr wieder. Wer an Sport, am Fit-Sein interessiert ist, kann sich im Bereich Atemschutz als Atemgerätträger engagieren. Wer technisch interessiert ist, kann als Maschinist mit Fahrzeugen umgehen und diese bedienen und warten. Außerdem fasziniert natürlich Feuer an sich auch viele Menschen. Und nicht zuletzt geht es ums Helfen in Notsituationen. Gleichzeitig kann man Führungserfahrung sammeln, bei Großeinsätzen erlebt man eine starke Gemeinschaft und Kameradschaft.

Sie sind zuständig für die Jugendfeuerwehren im Landkreis. Was ist eigentlich eine Jugendfeuerwehr? Jugendfeuerwehren erfüllen die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehren und sind gleichzeitig Nachwuchsgewinnung für das Ehrenamt. Jede Freiwillige Feuerwehr hat die Möglichkeit, eine Jugendfeuerwehr zu gründen und zu unterhalten. Diese ist dann auch eine offizielle Abteilung der Feuerwehr und somit in der Gemeindestruktur verankert.

Wie viele Jugendfeuerwehren gibt esim Kreis? Wie viele Mitglieder haben sie? Derzeit gibt es 31 Jugendfeuerwehren von 32 Gemeinden im Landkreis Waldshut. Diese teilen sich in 45 Jugendgruppen im Alter von zehn bis 18 Jahren und in drei Kindergruppen ab sechs Jahren auf. Insgesamt sind das rund 700 Kinder und Jugendliche. Die Mitgliederzahlen haben dezenten Anstieg.

Welche Aufgabe erfüllen die Jugendfeuerwehren? Qualifizierte und gute Jugendarbeit zu leisten, wie natürlich jeder Verein, der sich für die Nachwuchsgewinnung einsetzt. Hinzu kommt die Wertevermittlung wie beispielsweise bei dem Projekt „KaReVeTo“ der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg. Hier geht es um Kameradschaft, Respekt, Verantwortung und Toleranz. Aber auch das Erlernen des Feuerwehrhandwerks darf nicht verloren gehen.

Und wann gilt eine Jugendfeuerwehr als erfolgreich? Jede Jugendfeuerwehr ist erfolgreich. Denn sie bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, sich im zukünftigen Ehrenamt zu engagieren. Viele Interessen wie Sport, Technik, Geschick, Wissen und erste Führungsaufgaben und -verantwortungen können eingebracht, gefördert und weiterentwickelt werden. Die schlussendliche Nachwuchsgewinnung für die Einsatzmannschaften der Freiwilligen Feuerwehren ist der verdiente Lohn für diese gute Jugendarbeit. Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr.

Offenbar ist der Übergang von der Jugendfeuerwehr zur regulären Feuerwehr schwer, viele junge Leute gehen ihn nicht mit. Woran liegt das? Am Schul- und Ausbildungssystem. Die klassische Ausbildung ist out, das Studium dagegen in. Hinzu kommt, dass die Arbeitgeber oder die Universitäten meist nicht mehr in der näheren Umgebung beziehungsweise der eigenen Gemeinde sind. Dennoch bleiben viele der Feuerwehr treu und engagieren sich dann beispielsweise in ihrer Uni-Stadt. 33, aus Murg-Oberhof ist Abteilungskommandant der dortigen Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem ist er Kreisjugendleiter der Kreisjugendfeuerwehren im Kreisfeuerwehrverband Waldshut.

Peter Koch, Kommandant Feuerwehr Dettighofen