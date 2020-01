von Ursula Freudig

Der CDU-Kreisvorsitzende Felix Schreiner freute sich über die gute Resonanz. An die 250 Besucher konnte er am Freitagabend im katholischen Pfarrsaal Tiengen begrüßen, deutlich mehr als beim letztjährigen Empfang in Waldshut.

Ehrengast und Hauptredner des Abends war Günther H. Oettinger. Der frühere Ministerpräsident und EU- Kommissar der CDU fasste das wahrscheinlich allgemeine Empfinden, dass wir in Zeiten von großen Veränderungen leben, in klare Worte. „Die Welt wird neu vermessen, die Frage ist, haben andere das Maßband oder sind wir mit dabei, es entscheidet sich jetzt“, sagte er.

Die Zukunft der Welt auf der Grundlage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mitgestalten, kann nach Oettinger nur ein politisch starkes und geeintes Europa sein, das mit einer Stimme spricht. Das wäre bislang nicht ausreichend der Fall. Er plädierte für ein wirtschaftlich starkes Deutschland – die Rente mit 63 nannte er grob falsch – das im europäischen Team Verantwortung übernimmt. Er forderte eine gut ausgerüstete Bundeswehr und Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Aus- und lebenslange Weiterbildung von Menschen. „Der Mittelstand muss stark bleiben“, sagte er und bekam dafür spontanen Beifall.

Gut besucht: Blick in den katholischen Pfarrsaal Tiengen beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes Waldshut mit Gastredner Günther H. Oettinger (rechts). | Bild: Ursula Freudig

Oettinger sieht die Gefahr, dass Deutschland und Europa abgehängt werden, und dass vor allem China und Amerika die Welt von morgen prägen werden. „Wir sind uns dieser Gefahr nicht bewusst in unserer Selbstzufriedenheit, wir sind ein bisschen träge“, konstatierte er. Nur noch ein paar Schritte von der Dekadenz entfernt nannte er es, wenn Hauptgesprächsstoff der Eliten Golf-Handicaps seien.

Zur Person Günther Hermann Oettinger (66) ist gebürtiger Stuttgarter und studierte Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der Universität Tübingen. Von 1984 bis 2010 war der CDU-Politiker Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, davon von 1991 bis 2005 als Vorsitzender der CDU-Fraktion. Von 2005 bis 2010 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Danach ging er nach Brüssel, wo er bis 2019 als EU-Kommissar für die Bereiche Energie, Digitale Wirtschaft und Gesellschaft sowie zuletzt für Haushalt und Personal zuständig war. Günther H. Oettinger lebt aktuell in Hamburg und ist als selbstständiger Wirtschafts- und Politikberater tätig.

Günther H. Oettinger bekam sehr viel Beifall für seine Rede, einige standen sogar auf und applaudierten stehend. Felix Schreiner, der mit eigenen Worten ein freundschaftliches Verhältnis zu Oettinger pflegt, nannte ihn einen Mann, der Europa ein Gesicht gegeben hat. Ebenfalls ans Mikrofon trat die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller.

Demografischer Wandel, Klimaschutz und Digitalisierung sind nach ihrer Aussage schwerpunktmäßig die Themen, mit denen die CDU-Landtagsfraktion sich seit Anfang des Jahres beschäftigt.

Zum Abschluss des formellen Teils des Abends schnitt Günther H. Oettinger im Team die Neujahrsbrezel an. Das folgende gesellige Beisammensein untermalten Jana Maier (Gesang) und Thomas Ruppelt (Piano) musikalisch.