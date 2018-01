Kreis Waldshut Der große Schulwettbewerb: 50.000 Euro für Schüler und Schulen

Beim großen Schulwettbewerb loben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus insgesamt 50 000 Euro für die Bildung in der Region aus. Die Teilnahme ist einfach, die Chance auf einen stattlichen Gewinn groß.

Die achte Auflage der Aktion „Wir für die Region“ steht ganz im Zeichen der Bildung. Beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus wartet die stolze Summe von 50 000 Euro auf Schüler und Schulen der Region. Mitmachen können öffentliche und private Schulen, einzelne Schulklassen und Fördervereine von Schulen sowie Musikschulen. Einsendeschluss für die Projektideen ist Donnerstag, 8. Februar.

Der Schulwettbewerb 2018 ist die große Chance auf einen finanziellen Zuschuss im Schulalltag. Als Preise winken sechs Mal bis zu 5000 Euro für Schulen und zehn Mal bis zu 2000 Euro für Schulklassen, sodass am Ende die stolze Summe von 50 000 Euro für Schülerinnen und Schüler der Region ausgeschüttet wird. Den Projektideen sind fast keine Grenzen gesetzt. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass das gewonnene Geld an der Schule beziehungsweise in der Schulklasse verbleibt.

Wie in den Vorjahren gilt: Je kreativer, aber auch je nachhaltiger das Projekt ist, desto höher sind die Chancen, unter die besten Ideen zu kommen. Welche davon prämiert werden, entscheiden im weiteren Verlauf des Wettbewerbs die Leser von SÜDKURIER und Alb-Bote – wie immer mit Originalcoupons aus der Tageszeitung. Die Teilnahme am großen Schulwettbewerb ist denkbar einfach. Mitmachen können alle privaten und öffentlichen Schulen, Musikschulen, einzelne Klassen oder schulische Arbeitsgemeinschaften und Fördervereine, die im Geschäftsbereich der Sparkasse Hochrhein liegen.

Auf dem Bewerbungsbogen muss das geplante Projekt kurz vorgestellt werden. Ist die Bewerbung bei der Sparkasse abgegeben oder per E-Mail eingeschickt, ist der entscheidende Schritt bereits getan. Nach dem Einssendeschluss am Donnerstag, 8. Februar, sucht eine Jury aus allen Einsendungen die besten Projektideen aus, anschließend haben die Leser von SÜDKURIER und Alb-Bote das letzte Wort. Sie entscheiden mittels Coupons, welche Projekte mit Preisgeldern in Höhe von 50 000 Euro gefördert werden sollen. Also, mitmachen und mit wenig Glück einen tollen Geldpreis gewinnen!

So funktioniert der Wettbewerb

