von Melanie Völk, Susann Duygu-D'Souza

Der Wolf, der sich Ende November 2019 in Grafenhausen aufgehalten hat, stammt aus dem Schneverdinger Rudel. Dies haben Wissenschaftler des Senckenberg-Instituts herausgefunden, teilt das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft mit. Die Wissenschaftler konnten außerdem mit einer Losungsanalyse (Kot) nachweisen, dass es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat.

Kreis Waldshut Ist der Wolf noch im Landkreis Waldshut? Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten Das könnte Sie auch interessieren

Der Wolf wurde erstmals vor einem guten Jahr in Niedersachsen identifiziert. Seine Bezeichnung lautet GW1129m, heißt es in der Mitteilung weiter. Ob das Tier sich noch immer im Südschwarzwald aufhält oder weitergewandert ist, lässt sich laut Ministerium allerdings nicht sagen.

Der bisher letzte Nachweis eines Wolfes in der Region ist ein Fotofallenbild, das am 13. Januar bei Ühlingen-Birkendorf aufgenommen wurde. Erstmals seit längerer Zeit wurde ein Wolf im Südschwarzwald im Juli vergangenen Jahres auf einem Fotofallenbild zweifelsfrei identifiziert.

Kreis Waldshut Genetische Analyse zeigt: In Grafenhausen war Ende November ein Wolf unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

Der Landkreis Waldshut liegt laut Ministerium außerhalb der sogenannten „Förderkulisse Wolfsprävention“ im Nordschwarzwald. Dort kann der Rüde GW852m seit rund zwei Jahren immer wieder nachgewiesen werden.

Das Umweltministerium hat die Nutztierhalterverbände und die FVA die örtlichen Wildtierbeauftragten über den Sachverhalt informiert und um vermehrte Aufmerksamkeit bezüglich weiterer Beobachtungen gebeten.

So verhalten Sie sich richtig Begegnung In der Regel halten sich die Tiere im Wald auf und nicht in besiedelten Gebieten. Es kann aber vorkommen, dass sich ein Wolf auf Nahrungssuche befindet oder einen Partner sucht und deshalb durch besiedelte Gebiete streift. Einzelgänger Bisher taucht der Wolf in Baden-Württemberg allein auf. Rudel hätten sich laut Umweltministerium hier noch nicht gebildet. Verhalten Grundsätzlich gilt, dass man sich bei einer Begegnung ruhig verhalten und Abstand halten sollte. Sobald der Wolf einen Menschen sichtet, würde er in der Regel weglaufen, erklärt Felix Böcker von der Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Wenn der Wolf sich nicht zurückzieht, soll man laut sprechen oder in die Hände klatschen, um sich bemerkbar zu machen. Sollte der Wolf sich trotzdem nähern, soll man stehen bleiben und sich groß machen und versuche, den Wolf einzuschüchtern. Wölfe, die sich einem Menschen nähern, seien meistens Jungtiere, die neugierig sind, informiert Böcker.