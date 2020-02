von Christoph Bopp

Es ist eines der größten Verbrechen der Schweizer Geschichte. 47 Tote hat der Flugzeugabsturz gefordert, der das Dorf Würenlingen wenige Kilometer von Waldshut-Tiengen entfernt vor 50 Jahren aufschreckte. Am Samstag, 21. Februar 1970, kurz nach Mittag, stürzte eine Swissair-Coronado in den Wald zwischen dem Dorf und der Forschungsanstalt PSI. Das Atomkraftwerk Beznau ist nur knapp einen Kilometer entfernt.

Explosion im Frachtraum

Die Maschine war in Zürich gestartet und auf dem Weg nach Tel Aviv. Würenlingen liegt nicht auf der Normalroute. Nach dem Steigflug ereignete sich über Sattel (Kanton Schwyz) eine Explosion im Frachtraum. Die Crew beschloss, umzukehren und nach Zürich zurückzufliegen. Aber im Flugzeug war Feuer ausgebrochen, die Systeme fielen aus und der Rauch im Cockpit wurde immer dichter.

Die Leichen sind nicht mehr zu identifizieren

„Wir können nichts mehr sehen“, sagte der Kopilot, „SR 330 is crashing.“ Und dann zweimal: „Goodbye everybody.“ Die 47 Insassen der Maschine sind sofort tot. Die fast vollbetankte Maschine zerbirst in einem Feuerball. Trümmer, Gepäckstücke und Leichenteile liegen weit verstreut im Wald. Man hat zwar 47 Särge aufgestellt, aber die meisten mit Erde auffüllen müssen. Die Leichen zu identifizieren, war damals nicht möglich.

Verbindung zur Volksfront zur Befreiung Palästinas

Noch am Tag des Absturzes gibt ein Sprecher des PFLP-GC (Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command; Volksfront zur Befreiung Palästinas – General Kommando) bekannt, die Gruppe übernehme die Verantwortung. Später wird das Haupt der PFLP-GC das dementieren. Schließlich wird die PLO-/Fatah-Führung behaupten: „Eine eingehende Untersuchung“ habe ergeben, dass keine ihrer Gruppen etwas mit dem Absturz zu tun habe.

Verbrechen ungesühnt Auf die juristische Verfolgung der Attentäter von Würenlingen wurde praktisch verzichtet, obwohl der Abschlussbericht klar festhielt, wer verantwortlich für den Absturz sei. Der „Mord von Würenlingen„ ist deshalb offiziell immer noch ungesühnt. Das führte zu Mutmaßungen über ein mögliches „Stillhalteabkommen“ zwischen der Schweiz und den Palästinensern. Davon handelt das Buch „Schweizer Terrorjahre“ von 2016 des NZZ-Journalisten Marcel Gyr. Die Schweiz blieb tatsächlich in der Folge vom Terror verschont, der andernorts immer schlimmer wütete.

Wer auch immer es war, die Bombe im Frachtraum sagt eindeutig: Es war Mord. Von den 47 Opfern stammen 15 aus Israel, neun aus Deutschland, sieben aus den USA, zwei aus Kanada und je eines aus England, Belgien, Senegal, Thailand und der Schweiz, ein Pilot der Swissair war auf dem Weg zu einer Uno-Mission. Die neun Besatzungsmitglieder waren Schweizer.

Zweiter Anschlag endet glimpflich

Am gleichen Tag gab es in einer Caravelle der Austrian Airlines, die auf dem Weg von Frankfurt nach Wien war, eine Explosion. Die Bombe riss ein Loch in den Rumpf, die Maschine konnte aber umkehren und sicher in Frankfurt notlanden. Die 38 Insassen (33 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder) hatten Glück.

Zwei Täter hinterlassen Spuren

Die Polizei macht die Schuldigen schnell ausfindig. Sufian Radi Kaddoumi und Musa Badawi Jawher, zwei Jordanier, sollen die Bombenpakete aufgegeben haben. Ihre Aktivitäten im Februar 1970 sind gut belegt, sie haben in Frankfurt Spuren hinterlassen. Zum Beispiel vier Höhenmesser gekauft, die bei der Zündung der Bombe eine Rolle spielen sollten, und sie getestet. Kaddoumi hat in München ein Auto gekauft, mit dem er nach dem Attentat über Jugoslawien und Bulgarien zurück nach Jordanien fuhr.

Der Nahost-Konflikt

In den 1960er Jahren begann es, im ­Nahen Osten zu rumoren. In Syrien und Ägypten versuchten neue Machthaber, den Nahost-Konflikt in eine andere Richtung zu steuern. Ihr Ziel war – neben Israel – das Königreich Jordanien. Dabei spielten die Fedayin, arabische Guerillakämpfer, gegen Israel, eine Rolle. Die in Syrien regierende Ba‘ath-Partei und Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser versuchten, sie für sich – und insgeheim gegen den jordanischen König – zu instrumentalisieren. Das Hochschaukeln des Konflikts führte zum Präventionsangriff Israels im Juni 1967. Nach dem sogenannten Sechstagekrieg hatte Israel die Golan-Höhen, das Transjordanland, den Negev und den Gazastreifen militärisch besetzt.

Die Palestinenser

Die Palästinenser mussten ein­sehen, dass in absehbarer Zeit eine Friedenslösung (die die arabischen Staaten ablehnten) mit einem palästinensischen Staat nicht realistisch war. Sie organisierten sich neu. Als Vorbild diente der Vietnamkrieg. Dort hatte eine Volksbewegung einem militärisch hochüberlegenen Gegner erfolgreich die Stirn geboten. Neben der 1964 gegründeten PLO, die bald von Arafats Fatah übernommen werden sollte, gab es weitere Gruppen.

Zivile Luftfahrt als Terrorziel

Unter ihnen auch die von den christlichen Kinderärzten Georges Habash und Wadi Haddad und Nayaf Hawatmeh gegründete PFLP. Sie propagierte ausdrücklich Gewalt­aktionen auch außerhalb Palästinas. Verletzliche Ziele bot die zivile Luftfahrt. Es begann 1968 mit der Entführung einer El-Al-Maschine in Rom. Israel musste einlenken und mit den Entführern verhandeln.

Spektakuläre Bühne für politische Botschaft

Flugzeugentführungen boten eine spektakuläre Bühne, um „imperialistische“ Regierungen vorzuführen. Bomben an Bord von Flugzeugen zu schmuggeln und kaltblütig zum Teil unschuldige Menschen zu ermorden, war eine andere Sache. Der syrische Ex-Offizier Ahmad Jibril hatte eine etwas andere Auffassung. Seine PFLP-GC war eine quasi-private Terrororganisation. Man vermutet, dass er die Bombenattentäter ausbildete und los­schickte.