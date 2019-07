von Heinz J. Huber

Missbrauchte oder vernachlässigte Kinder machen bundesweit immer wieder Schlagzeilen. Auch die Jugendbehörde des Landkreises Waldshut bekam im vergangenen Jahr 128 Hinweise in dieser Richtung. Tatsächlich sah das Jugendamt nach der Prüfung in fünf Fällen eine „Gefährdung des Kindeswohls“. In 49 der überprüften Familien zeigte sich immerhin ein Hilfebedarf, wenn auch keine akute Gefahr für den Nachwuchs. Hinweise kommen, wenn es um Kinder geht, von vielen Seiten, von Schulen und Kindertagesstätten ebenso wie von der Polizei und von Ärzten.

Die Kreisbehörde stützte im vergangenen Jahr 652 junge Menschen und ihre Familien in meist schwierigen Lebenssituationen. In dieser Zahl ist die Begleitung von 115 unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die im Rahmen der Flüchtlingsströme nach Deutschland kamen, enthalten.

Nicht mehr in der eigenen Familie

In immer mehr Fällen trägt auch am Hochrhein die eigene Familie nicht mehr. Binnen drei Jahren nahm die Zahl der Heimunterbringungen um 75 Prozent zu auf mehr als 140. Fast 120 Kinder und Jugendliche leben in einer Pflegefamilie. Die „Fremdunterbringung“ gilt bei den Jugendbehörden als die teuerste Form der Hilfe.

28 Millionen Euro Aufwand rechnete das Amt im Jahr 2018 ab. Die Arbeitsfelder, die Jugendamtsleiter Ulrich Friedlmeier jüngst vor dem Jugendhilfeausschuss des Kreistags beschrieb, sind vielfältig: vom Beratungsgespräch bei Scheidungen – im Vorjahr im Kreis 135 Trennungen mit 220 betroffenen Kindern – über Finanzzuschüsse für Sozialarbeit in Kommunen und Schulen bis zu den Vorschussleistungen des Unterhaltes von Elternteilen, die nicht für ihre Kinder zahlen können oder wollen. Seit der Gesetzgeber diese Vorausleistung zugunsten des erziehenden Elternteils ausweitete, stieg die Zahl der Berechtigten bei der Behörde in eineinhalb Jahren um mehr als das Doppelte auf 1274 an. Dieser Aufwand für das Jahr 2018 schlägt mit mehr als 4,5 Millionen Euro zu Buche.

Hilfe möglichst früh

Wo möglich, soll die amtliche Hilfe schon einsetzen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Die Behörde arbeitet mit der Geburtsklinik und Schwangerenberatungsstellen zusammen. Speziell qualifizierte Familienhebammen beraten Schwangere und junge Mütter auch in sozialen Fragen, 14-mal wurden sie vom Jugendamt eingesetzt. 112 Familien vermittelte das Amt in Elternbildungskurse, zwölf offene Treffpunkte im Kreis stehen zudem allen Eltern mit kleinen Kindern offen.

