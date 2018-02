Waldshut-Tiengen Der Schwarzwaldverein Waldshut-Tiengen zieht eine positive Bilanz über die Zusammenarbeit mit der Tourist-Info

Die Kooperation zwischen Schwarzwaldverein und Tourist-Info erweist sich als erfolgreich. 2018 erwartet Mitglieder und Wanderfreunde ein umfangreiches Wanderprogramm mit 32 Terminen.

Gut besucht war die Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins, Ortsgruppe Waldshut-Tiengen. 67 Mitglieder waren der Einladung des Vorsitzenden Rainer Feudel gefolgt. Gleich zu Beginn berichtete der Vorstand über das erfolgreich verlaufene Jahr 2017. Nur zwei der geplanten Wandertouren mussten wetterbedingt abgesagt werden, so konnten 31 Wanderungen und zwei Ausflüge mit durchschnittlich 20 Teilnehmern durchgeführt werden.

Zwölf dieser Touren konnten im vergangenen Jahr erstmalig in Kooperation mit der Tourist-Information der Stadt Waldshut-Tiengen durchgeführt werden. Davor stellte die Tourist-Info ein eigenes Wanderprogramm zusammen. Nachdem sich der für die Stadt tätige Wanderführer aus dieser Arbeit zurückgezogen hatte, suchte man andere Wege und betrat neue Pfade mit der Schwarzwaldverein-Kooperation. Diese stellte sich jetzt für beide Seiten als Symbiose heraus.

Besonders gefragt waren im vergangenen Jahr die Wanderungen am Kaiserstuhl (40 Teilnehmer), die Wanderwoche Lermoos (34 Teilnehmer) und Staufen – Bad Krozingen (33 Teilnehmer). Aber auch die Hochrhein-Wanderung war mit 30 Teilnehmern gut besucht. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Wanderer aus Waldshut-Tiengens Partnerstadt Blois.

Viele Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum Schwarzwaldverein geehrt, darunter Peter und Ursula Ellenrieder, Erika und Klaus Pirnay, Kurt Neugart sowie Maria Hierholzer (jeweils 25 Jahre), Alice Ebner und Otto Straub (40 Jahre), Susanne und Peter Popp, Peter Straub sowie Hildegard Schneider (50 Jahre) und auf stolze 60 Jahre Mitgliedschaft kann Elli König zurückblicken. Den ersten Platz in der Rangliste der fleißigsten Wanderer sicherten sich gemeinsam Kurt Neugart und Rainer Feudel.

Wegewart Hermann Schramm berichtete von den Arbeiten am 240 Kilometer umfassenden Wandernetz in Waldshut-Tiengen: „Gerade wenn man fertig ist, kann man vorne wieder anfangen.“ Vor allem nach den jüngsten Stürmen gibt es viel zu tun, um die Wanderwege wieder instand zu setzen. Was der Verein leistet, fand Bürgermeister Joachim Baumert bemerkenswert und bedankte sich, auch im Namen von OB Philipp Frank, für das Engagement und lobte den Schwarzwaldverein als starken Partner für Landschaft und Natur sowie Heimat und Kultur.

Auch in diesem Jahr können sich Mitglieder und Gäste auf ein umfangreiches Wanderprogramm mit 32 Terminen freuen, 14 davon werden wieder in Kooperation mit der Tourist-Info durchgeführt. Mitwandern kann bei diesen Touren jeder, eine vorherige Anmeldung beim jeweiligen Wanderführer ist jedoch notwendig. Die Kontaktdaten und weitere Informationen sind per E-Mail (wanderschuh@gmx.de) zu erfahren.