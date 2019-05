von Heinz J. Huber

Der Landkreis muss weiter Millionenbeträge in sein 35 Jahre altes Verwaltungsgebäude stecken. Allein für die bröckelnde Fassade und das Dach werden in den nächsten Jahren rund sechs Millionen Euro fällig, kündigte Architekt Gerold Müller im Kreistag an. Das Gebäude über dem Ochsenbuckel wird bis 2023 ein völlig neues Gesicht zeigen.

Die Optik des Verwaltungsbaus war indessen nicht der Grund für die grundlegende Sanierung, die beginnend mit der Tiefgarage schon seit 2012 läuft. An der Gebäudehülle sind es vor allem die schweren Betonstege unter den Fensterfassaden, die sich durch Wassereintritt langsam zersetzen, auch wenn sie vor Jahren schon saniert wurden. Die Stege dienen sowohl als Fluchtwege wie auch der Fassadenreinigung. Als Rettungswege müssen nach den aktuellen Vorschriften noch vier Außentreppen aus Stahl her, berichtete Liegenschaftsverwalter Markus Siebold den Kreisräten.

Betonstege werden nach und nach entfernt

Ersetzt werden die schweren Fertigbetontröge, deren Ab- und Wiedermontage allein schon ein Vermögen kosten würde, durch eine Stahlkonstruktion. Die Kosten für die neuen Fassaden schätzt der Architekt auf 4,77 Millionen Euro, das Dach dürfte 1,15 Millionen kosten. Die Verwaltung will die Erneuerung auch wegen der Kosten auf vier bis fünf Haushaltsjahre verteilen. Bis zum Jahr 2023 also werden nach dem einstimmig befürworteten Konzept die Betonstege nach und nach per Kran entfernt, die bereits mitgeschädigten Konsolen zurückgebaut und dafür neue Tragkonsolen montiert. Sie sind aus Stahl, wie auch die Träger, Gitterroste und Geländer der neuen Stege.

Auch am 2890 Quadratmeter großen Dach wurde schon laufend repariert, inzwischen ist ein Fünftel saniert. Nach den heutigen Vorschriften bekommt das Flachdach eine Neigung von zwei Prozent. Dabei wird der Dachaufbau komplett ersetzt und weitestgehend mit Kies bedeckt.

Wie sieht es mit der Energiebilanz aus?

Die Frage einer Begrünung oder Solaranlage auf dem Behördendach wird geprüft, so Landrat Martin Kistler auf eine Frage von Kreisrätin Antonia Kiefer (Grüne). Nach der künftigen Energiebilanz des Gebäudes erkundigte sich SPD-Kreisrat Alexander Guhl. Eine wesentliche Verbesserung ist auf diesem Gebiet laut Architekt Müller nicht möglich, allerdings werde das Dach besser gedämmt.

Mit den neuen Fassadenelementen soll sich das Erscheinungsbild der Kreisbehörde grundlegend ändern. Beim künftigen Farbenkonzept für die Gebäudehülle dürfen die Kreisräte mitreden, versprach der Landrat.