Kreis Waldshut Der Landkreis bestellt Nachfolger für die stellvertretenden Kreisbrandmeister

Landrat Martin Kistler bestellt neue stellvertretende Kreisbrandmeister. Tobias Förster aus Bad Säckingen ist einer davon. Thomas Santl bleibt noch bis zu seinem Ruhestand Kreisbrandmeister.

Der Landkreis hat einen oder mehrere Kreisbrandmeister und deren Stellvertreter zu bestellen. Diese bearbeiten feuerwehrtechnische Angelegenheiten und unterstützen die örtlichen Feuerwehren. Der Kreisbrandmeister und drei seiner Stellvertreter mussten neu bestellt werden. Die fünfjährige Amtszeit von Kreisbrandmeister Thomas Santl und der Stellvertreter Manfred Rotzinger, Klaus Felber und Andreas Kuhnert endet am 24. Februar, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Während Thomas Santl sich bereit erklärt hat, bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand als ehrenamtlicher Kreisbrandmeister zur Verfügung zu stehen, haben die stellvertretenden Kreisbrandmeister Rotzinger, Felber und Kuhnert angekündigt, nach langjährigem Engagement als Stellvertreter diese Tätigkeit beenden zu wollen. Da der stellvertretende Kreisbrandmeister Clemens Huber erst im März 2014 bestellt wurde, steht für ihn gegenwärtig eine Wiederwahl nicht an, er wird weiterhin als Stellvertreter tätig sein.

In einer Feierstunde dankte Landrat Martin Kistler den ausscheidenden stellvertretenden Kreisbrandmeistern Manfred Rotzinger und Klaus Felber für ihr zehn- beziehungsweise im Fall von Andreas Kuhnert sogar 15-jähriges Engagement. Als kompetente und verlässliche Ansprechpartner hätten sie die Feuerwehren und auch den Landkreis jederzeit unterstützt und würdig nach außen repräsentiert. „Wer so lange im Dienste der Feuerwehr zugunsten der Gemeinde und des Landkreises tätig war, dem gebührt Respekt und Anerkennung“, so Landrat Kistler. „Ihre Tätigkeit ist mit Geld nicht aufzuwiegen, Ihr Engagement sollte Vorbild für alle Feuerwehrangehörigen, vor allem aber für alle Jugendlichen sein, die sich mit dem Gedanken an eine ehrenamtlichen Tätigkeit anfreunden können.“ Mit einem Präsent bedankte sich der Landrat und verabschiedete die Stellvertreter.

Als Nachfolger konnte Kistler die Kommandanten Tobias Förster (Bad Säckingen), Bernhard Loll (Lauchringen) und Edin Muslic (Bernau) zu stellvertretenden Kreisbrandmeistern ernennen. „Ich freue mich, dass wir mit Ihnen wiederum sehr kompetente Feuerwehrmänner gefunden haben, die als Kreisbrandmeister-Stellvertreter tätig werden“, so der Landrat. „Die Kommandanten des Landkreises Waldshut haben ein klares Votum für Sie abgegeben, auch der Kreistag hat Ihre Berufung einstimmig befürwortet.“

Kistler begrüßte diese breite Rückendeckung als wichtige Basis für die künftige Tätigkeit. Thomas Santl wurde nochmals zum ehrenamtlichen Kreisbrandmeister bestellt. Auch ihm dankte der Landrat für sein langjähriges großes Engagement und die Bereitschaft, bis zum Eintritt in den Ruhestand übergangsweise nochmals als Kreisbrandmeister tätig zu werden. Auf Thomas Santl wird sodann Dominik Rotzinger nachfolgen, der gegenwärtig noch die Ausbildung zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst absolviert. Der Wechsel wird zum 1. April stattfinden.