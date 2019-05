von Heinz J. Huber

Die Feuerwehren am Hochrhein bekommen Verstärkung. In Lauchringen wird der Landkreis ein „Löschunterstützungsfahrzeug“ (LUF) stationieren, das den Brand dort angreift, „wo wir mit Menschen nicht mehr hinkommen“. So begründete Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger vor dem Finanzausschuss des Kreistags die Anschaffung für rund 200 000 Euro, die der Kreis Waldshut wohl zur Hälfte selbst finanzieren muss.

Stationiert wird das ferngesteuerte Sonderfahrzeug bei der Lauchringer Feuerwehr, die schon einen fahrbaren Großlüfter einsetzt, um bei Bränden in Tunneln oder Tiefgaragen den Rauch wegzublasen. Die Nähe des Tiengener A-98-Tunnels ist ein Argument für den Standort des Geräts. Das LUF kann kräftig lüften, aber auch mit Schaum und Wasser löschen. Die Anschaffung wird nun ausgeschrieben und soll noch dieses Jahr erfolgen.

Das Fahrzeug hätte man beim Brand auf dem Wehra-Areal „gut gebrauchen können“, erfuhr Kreisrat Klaus Denzinger (FDP) auf Anfrage vom Kreisbrandmeister. Volker Jungmann (SPD) erinnerte an den Brand im Keller der Alu Wutöschingen. Die Lauchringer Wehrleute bringen das Gerät in den Einsatz und mit dem Atemschutz-Gerätewagen auf einem Anhänger zum Brandort.

Ersetzt wird dieses Jahr der 33 Jahre alte, in Waldshut-Tiengen stationierte Gerätewagen für Gefahrstoffeinsätze, den ebenfalls der Landkreis den Freiwilligen Feuerwehren zur Verfügung stellt. Statt eines Gerätewagens Gefahrgut soll ein Wechselladerfahrzeug mit einem Abrollbehälter gekauft werden, für 575 000 Euro, von denen der Landkreis 368 000 Euro tragen soll. Das Trägerfahrzeug mit hydraulischer Wechselladertechnik bringt einen Container mit Spezialausrüstung zum Einsatzort und kann ihn dort absetzen. Das Fahrzeug kann auch mit anderen Behältern für spezielle Einsätze nachgerüstet werden. Dezernent Walter Scheifele sieht die Tendenz, so auf lange Sicht die Zahl der Fahrzeuge zu reduzieren und Kosten zu sparen. Vorerst bleibt es allerdings beim Gefahrgutbehälter, erklärte Rotzinger auf eine Frage von Kreisrätin Antonia Kiefer (Grüne).

Ein Löschunterstützungsfahrzeug soll den Feuerwehren im Landkreis Waldshut bei Bränden etwa in Tunneln, Tiefgaragen und Hallen helfen. Das unbemannte Gerät kann bis zu 300 Meter weit ferngesteuert agieren.