von Ursula Freudig

„Fit in die Zukunft“ – Projekte von oder für Kinder und Jugendliche“ war Motto des Innovationspreises 2018/19 des Landkreises Waldshut in Kooperation mit der AOK Hochrhein-Bodensee. 36 Schulen, Kindergärten, Vereine und Einrichtungen, die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind, hatten mitgemacht. Sieben Hauptpreise und 20 Anerkennungspreise wurden im Rahmen einer gut besuchten Feier am Dienstag im Kreistagssaal des Landratsamtes vergeben. Erstmals betrug die Preisgeldsumme nicht 10 000 sondern 15 000 Euro. Die AOK hatte als Kooperationspartner 5000 Euro beigesteuert.

Vertreter der ersten drei Preisträger des Innovationspreises (hinten von links): Ramona Glattfelder (Jugendleiterin) vom SV Stühlingen (1. Preis) und Joachim Burger (Bürgermeister Stühlingen), Jenny Isele (Lehrerin) und Lisa Thoma (Schulsozialarbeiterin) vom Bildungszentrum Bonndorf (2. Preis), Heike Bohnsack-Roth (Kita-Träger) und Silvia Brandl (Leiterin) von der Kita Zelg in Wehr (3. Preis), neben ihnen Landrat Martin Kistler und Uwe Schreiber (Geschäftsführer AOK Hochrhein-Bodensee). Vorne, von links die Spieler Kimey und Mailo (SV Stühlingen) und die Bus-Scouts Lena, Dora und Simon (Bildungszentrum Bonndorf). | Bild: Ursula Freudig

Der erste Hauptpreis in Höhe von 3500 Euro ging an den SV Stühlingen. Unter dem Projektnamen „SV Stühlingen 4.0 – ein Fußballverein macht sich auf den Weg“ setzt er seit Anfang 2019 bei seiner Kinder- und Jugendarbeit ein von Fairness, Respekt und Offenheit getragenes neues Konzept um. Der zweite, mit 2000 Euro dotierte Hauptpreis, erhielt das Bildungszentrum Bonndorf für sein Projekt „Bus Scouts“: Ausgebildete Schüler schauen an Haltestellen und in Schulbussen „nach dem Rechten“.

1600 Euro gingen als dritter Hauptpreis an die Kita Zelg in Wehr für ihr Garten- und Ernährungsprojekt, das Kinder wie Eltern einbezieht. Im Mittelpunkt der eingereichten Projekte von und für junge Kreisbewohner standen Ziele wie ein gutes Miteinander, gesunde Ernährung und die Stärkung des Selbstvertrauens.

Sieben Hauptgewinner

Ausgewählt hatte die Preisträger eine mit Kreisräten, Landrat Martin Kistler und AOK-Vertretern besetzte Jury. Die Projekte der sieben Hauptpreisgewinner wurden in der Feier ausführlich vorgestellt. Landrat Martin Kistler würdigte das Engagement der Menschen, die hinter den 36 eingereichten Projekten stehen. „Der Grundstein für ein späteres gutes und glückliches Leben wird in der Kindheit gelegt“, sagte der Landrat.

Auch Uwe Schreiber, Geschäftsführer der AOK Hochrhein-Bodensee, zeigte sich erfreut über die vielen innovativen Ideen vor Ort zum Wohle von Kindern und Jugendlichen: „Die Projekte können Vorbild für andere sein.“ Witzig und schwungvoll umrahmt wurde die Feier vom Kinderchor „Chorwürmer“ unter der Leitung von Annette Sperling. Mit einem geselligen Beisammensein bei Häppchen klang die Feier aus.