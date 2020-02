von Rolf Sprenger

Während die großen Volksparteien immer mehr an Zuspruch verlieren, surfen die Grünen weiter auf einer Erfolgswelle. Dies spiegelt sich auch in den Mitgliederzahlen des Kreisverbands wider. Mehr als 50 neue Mitgliedsanträge sind bei den sieben Ortsverbänden im vergangenen Jahr eingegangen. 15 Neumitglieder trotzten Sturm und Regen und folgten der Einladung zum Empfang in die Stadtscheuer in Waldshut.

Der Kreisverband Der Kreisverband Waldshut von Bündnis 90/Die Grünen hat aktuell 201 Mitglieder. Diese teilen sich auf die Ortsverbände Albruck-Laufenburg-Murg, Bad Säckingen, Hotzenwald, Klettgau-Rheintal, Waldshut-Tiengen, Wehr und Wutachtal auf. Der Kreisvorstand besteht aus drei gleichberechtigen Mitgliedern. Dies sind derzeit Petra Thyen aus Waldshut, Niklas Nüssle aus Wutöschingen und Blert Dermaku aus Bad Säckingen. Vervollständigt wir das Team durch Schatzmeister Bernd Wallaschek aus Herrischried.

In lockerer Atmosphäre, bei Bio-Häppchen und Bio-Getränken, nahmen sich die Parteifreunde viel Zeit, um sich kennenzulernen und sich auszutauschen. Der Europaabgeordnete Michael Bloss war als Gast aus Stuttgart angereist und begeisterte mit seiner flammenden und informativen Rede: „Die Klimapolitik wird nicht nur in und für Stuttgart gemacht. Ihr seid die Basis, ohne die es nicht geht“, begann er seine Ansprache. „Wir können stolz darauf sein, dass wir im vergangenen Jahr bei den Europawahlen den stärksten Zuwachs aller Parteien erreichen konnten“, fuhr er fort.

Bloss forderte die Mitglieder zur Mitarbeit auf Landes- und Bundesebene auf: „Im Dezember dieses Jahres wollen wir über das Landtagswahlprogramm abstimmen, dazu wollen wir euch mitnehmen. Bringt eure Ideen mit ein.“ Auf Bundesebene wird laut Bloss an einem neuen Grundsatzprogramm der Partei gearbeitet. „Das letzte wurde vor 20 Jahren geschrieben, seitdem hat sich sehr viel verändert. Wie stehen wir zu den Themen Klima, Gentechnik, Krieg oder dem Rechtspopulismus?“ Diese Frage stellte der Abgeordnete in den Raum. „Im November werden wir das 40-jährige Bestehen der Grünen in Karlsruhe feiern. Dann soll über das Grundsatzprogramm abgestimmt werden. Hierzu möchte ich Euch jetzt schon einladen.“

Zum Abschluss seiner Ausführungen berichtete Michael Bloss über seine Eindrücke aus dem Europaparlament, dem er seit acht Monaten angehört. Das Jahr 2020 werde entscheidend werden. „Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Die Versprechen, die beim Pariser Klimaschutzabkommen getroffen wurden, sind bei Weitem nicht eingelöst worden. Nach dem Ausstieg der USA, ist Europa nun gefordert. Ende des Jahres wird in Glasgow die nächste Klimakonferenz folgen. Acht Staaten haben bereits konkrete Ziele und Maßnahmen zugesagt, leider ist Deutschland nicht dabei. Deshalb müssen wir auf Kreis-, Landes- und Bundesebene weiterhin Druck machen. Dazu brauchen wir Euch“, beschloss er seinen mitreißenden Vortrag.