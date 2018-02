Kreis Waldshut Der Dienstleistungssektor wächst im Kreis Waldshut

Die Statistik zeigt die große Wichtigkeit des Beschäftigungsfelds Dienstleistungen. 50 800 von 77 100 Erwerbstätigen im Kreis Waldshut sind dort beschäftigt.

Der Dienstleistungssektor boomt – von der Unternehmensberatung über die Verwaltung, Erziehung, Gesundheit und Pflege bis zu Reinigungs- und Bügeldiensten für Privathaushalte. Im Kreis Waldshut sind 50 800 von 77 100 Erwerbstätigen (im Jahresschnitt) im Dienstleistungsbereich tätig, das entspricht 65,9 Prozent.

Innovation und Fortschritt, die Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Digitalisierung und die zunehmende Globalisierung verändern die Strukturen der deutschen Volkswirtschaft. Vor einem halben Jahrhundert dominierte der industrielle Sektor die Wirtschaftsleistung, heute trägt der Dienstleistungsbereich am meisten zum Bruttosozialprodukt bei. Hinzu kommt, dass Verbraucher immer mehr Geld für Dienstleistungen ausgeben. Für Freizeitangebote ebenso wie für Anlageberater, Reparaturen oder Gesundheit.

Nach den jüngsten Statistik-Zahlen gab es im Kreis Waldshut laut amtlicher Statistik 77 100 Erwerbstätige – zieht man sämtliche Selbstständige und mithelfende Familienangehörige ab, waren darunter 68 100 Arbeitnehmer, also Arbeiter, Angestellte Beamte und geringfügig Beschäftigte. Bezogen auf alle Erwerbstätigen arbeiteten 50 800 (65,9 Prozent) in Dienstleistungsbranchen, also etwa in der Verwaltung, im Handel oder Gastgewerbe, bei Versicherungen, Finanzinstituten, Unternehmensberatungen und Reinigungsfirmen, als Masseur, Friseur oder therapeutischer Dienstleister. Weitere 1100 Männer und Frauen waren in der Land- und Forstwirtschaft tätig und 25 200 in produzierenden Bereichen, darunter 19 500 in Industrie- und Handwerksbetrieben sowie 5700 im Baugewerbe.

Blickt man auf die im Dienstleistungssektor Beschäftigten, setzt sich die Summe so zusammen: 20 600 im Bereich ‚Handel, Verkehr, Gastgewerbe’ sowie in der ‚Information und Kommunikation’, weitere 8100 Männer und Frauen in der Sparte ‚Finanz-, Versicherungs- und unternehmensorientierte Dienstleistungen’ sowie im ‚Grundstücks- und Wohnungswesen’. 22 100 arbeiten im Bereich ‚öffentliche und sonstigen Dienstleistungen’, ‚Erziehung’ und ‚Gesundheit’.

Für den Kreis Waldshut meldet die Statistik für den Zeitraum 2000 bis 2015 ein Plus von 6600 Erwerbstätigen. Dabei verlor die hiesige Land- und Forstwirtschaft rund 800 Mitarbeiter, die Industrie verlor 1500 und der gesamte Dienstleistungsbereich gewann unterm Strich 9000 Mitarbeiter.