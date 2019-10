von Ursula Freudig

Gute Stimmung herrschte bei der Hauptversammlung des DRK-Kreisverbands Waldshut. Günter Kaiser leitete als Vorsitzender des Kreisverbands die Versammlung in der gut gefüllten Gurtweiler Gemeindehalle und ehrte verdiente ehren-, haupt- und nebenamtliche DRK-Mitarbeiter. Zusammenhalt war spürbar und Erleichterung über eine ausgeglichene Finanzlage Ende 2018. „Wir sind gemeinnützig und streben nicht nach Gewinn, aber wir brauchen Geld, um den Laden am Laufen zu halten“, sagte der Vorsitzende Kaiser mit Blick auf den Bericht von Kreisgeschäftsführer Stefan Meister.

Der DRK-Kreisverband Waldshut in Zahlen (Quelle: Jahresbericht 2018 DRK-Kreisverband Waldshut) Mitgliedsgemeinden Im DRK-Kreisverband sind Albbruck, Dogern, Höchenschwand, Hohentengen, Jestetten, Klettgau, Küssaberg, Lauchringen, Lottstetten, Stühlingen, Ühlingen-Birkendorf, Waldshut-Tiengen, Weilheim, Wutach und Wutöschingen. Vier Aufgabenbereiche Rettungs- und Fahrdienste; Soziale Dienste, zum Beispiel Horte, Seniorenwohnen, Kleiderladen; Verwaltung und Rot-Kreuz-Arbeit, zum Beispiel Ortsvereine und Bereitschaften, Katastrophenschutz und Breitenausbildung. Mitgliederstand Ende 2018 719 ehrenamtliche Mitglieder, 74 Mitglieder beim Jugendrotkreuz, 7342 Fördermitglieder und 200 haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter, inklusive der FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr). Weitere Zahlen für 2018 74 Prozent der DRK-Leistungen betrafen den Rettungsdienst, 26 Prozent die allgemeine Rot-Kreuz-Arbeit. Die Integrierte Leitstelle (Notrufnummer 112), die mit dem Landkreis betrieben wird, erreichten 170 000 Anrufe, im Schnitt etwa 19 pro Stunde. 55 000 Einsätze wurden koordiniert, davon mehr als 16 000 Rettungsdiensteinsätze und 2309 Feuerwehreinsätze. Das Krisen-interventionsteam leistete 71 Einsätze, 20 davon in Zusammenhang mit Selbsttötungen, die zugenommen haben. Knapp 6000 Blutkonserven kamen bei den Blutspendeterminen in den Ortsvereinen zusammen, Spitzenreiter war Lauchringen mit mehr als 900 Konserven. 169 Erste-Hilfe-Kurse mit 2176 Teilnehmern fanden statt. In 63 DRK-Containern wurden 217 Tonnen Textilien gesammelt.

Erfreulich nannte Meister das Ergebnis im Vergleich zu schwierigeren Vorjahren. Vom positiven Ergebnis werden weitere Rücklagen gebildet für Investitionen: Bei der Geschäftsstelle in der Fuller Straße 2 in Waldshut baut der DRK-Kreisverband ein Wohnhaus für neue Mitarbeiter. Außerdem in Planung ist eine neue Halle für die DRK-Einsatzfahrzeuge. Für Ende 2019 wird ebenfalls mit einem positiven Ergebnis entsprechend des Haushaltsplans gerechnet. „Wir stehen ganz gut da“, sagte der Kreisgeschäftsführer.

DRK lebt vom Ehrenamt

In Grußworten von Gästen wurde die Arbeit des DRK vielfach gewürdigt und besonders den ehrenamtlich Tätigen gedankt. Jochen Gläser, Präsident des Badischen Roten Kreuzes, hob hervor, dass das DRK hauptsächlich vom Ehrenamt lebt und verwies auf ein DRK-Forum zum Thema Ehrenamt am 16. November in Freiburg.

Menschen in Not zu helfen, gleich welcher Hautfarbe, Religion oder Herkunft, nannte er die Grundaufgabe des DRK und bezog in diese Hilfe ausdrücklich Flüchtlinge mit ein, auch wenn dies politisch umstritten wäre. „Wir sind eine weltweite Organisation, auf die wir stolz sein können“, sagte er abschließend.

Die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und DRK würdigte Wolfgang Fromm vom Polizeirevier Waldshut. Als beunruhigende Tendenzen nannte Fromm die zunehmende Respektlosigkeit und Aggression von Menschen gegenüber Einsatz- und Rettungskräften und die steigende Zahl von Einsätzen in Zusammenhang mit psychisch beeinträchtigten Menschen.

Caren-Denise Sigg, Dezernatsleiterin beim Landratsamt Waldshut, hob die Bedeutung der Integrierten Leitstelle hervor, bei der alle Einsätze beginnen würden, und versprach: „Landkreis und DRK werden weiterhin für die Menschen im Landkreis gut zusammen arbeiten.“ Weitere Grußworte sprachen Bürgermeister Joachim Baumert, die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller und Margarete Lenz vom Kriseninterventionsdienst. Ausrichter der Versammlung war der DRK-Ortsverein Waldshut.