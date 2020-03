von Ralf Göhrig

„Der SV Jestetten ist auf dem Gipfel des Ruhms angekommen, spielt er doch in der kommenden Saison in der Landesliga, also erstmals in seiner Geschichte in einer sich über den heimischen Bezirk erstreckenden Spielklasse“, hatte man am Dienstag, 22. Mai 1979 im Alb Bote lesen können. Am Wochenende zuvor hatte der SV Jestetten auf heimischem Boden vor mehr als 500 Zuschauern den VfB Waldshut mit 1:0 besiegt und war dadurch Meister der Bezirksliga geworden, was die Voraussetzung für den Aufstieg in die Landesliga war. Und genau so überraschend, wie die Jestetter seinerzeit aufgestiegen waren, hatten sie sich dort sechs Jahre die Klasse halten können, bevor im Jahr 1986 der Abstieg erfolgte. Dazwischen lagen 208 Punktspiele, die noch heute manchen Jestetter träumen lassen

Stolz auf neuen Kunstrasenplatz. | Bild: Ralf Göhrig

An solche Erfolge hatten die Brüder August, Benny und Ferdy Sigg im Jahr 1920 sicherlich noch nicht gedacht, als sie am 1. März dieses Jahres den FC Jestetten gründeten. In der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs mussten die jungen Männer gegen allerlei Vorurteile kämpfen. Damals herrschten große Armut und Not und kein Verständnis nach dem Bedürfnis, einem Ball nachzujagen. Die Freunde des Ballspiels schoben diese Bedenken zur Seite und fanden im sportbegeisterten Löwenwirt Fritz Winkler einen Gönner, der nicht nur den „Löwen“ zum Vereinslokal machte, sondern den Kickern auch gleich einen Spielplatz zur Verfügung stellte. In alten Chroniken ist festgehalten, dass Fritz Danner der erste Vereinspräsident war, zum Aktuar wurde Ernst Rüdy, zum Kassierer Eugen Güntert gewählt. August Sigg war zum Spielführer, Benny Sigg zum Materialverwalter und Karl Müller sowie Joseph Sigg zu Beisitzern bestimmt worden.

Erfolgreicher Auftakt

Das erste Spiel, dass die Jestetter Fußballer austrugen, konnten sie auch gleich gewinnen. Gegner war der katholische Jünglingsverein Neuhausen/Rheinfall. Das erste Turnier fand bereits am 2. und 3. Juli 1921 auf dem von Friedrich Meister gepachteten Sportplatz im Heuberg statt. Offenbar führte die Hyperinflation 1922/23 dazu, dass viele Spieler in Folge von Arbeitslosigkeit abwanderten, was zu akutem Spielermangel führte. Daher schlossen sich die Fußballer im Jahre 1923 dem Turnverein Jestetten als Fußballabteilung an. Doch bereits zwei Jahre später gingen die Fußballer wieder ihre eigenen Wege. 1928 wurde eine Jugendmannschaft gegründet und es hätte schon damals goldene Zeiten bevorstehen können, wenn nicht die politische Entwicklung einen Riegel vorgeschoben hätte. Nach Auflösung des Zollausschlussgebietes durch die Nazis im Jahre 1935 war ein ordentlicher Spielbetrieb kaum mehr möglich.

Die Mannschaft im Gründungsjahr 1920, damals noch als FC Jestetten. | Bild: Archiv

Wieder brachte ein sinnloser Krieg Not und Elend über die Menschheit und an Fußballspielen war nach 1945 nicht zu denken. Zumal die französischen Besatzer die Bewohner des Zollausschlussgebiets zunächst einmal aus ihrer Heimat vertrieben. Und selbst als die Rückkehr in den östlichen Landkreis erlaubt worden war, verhielt sich die französische Militärverwaltung den Vereinsgelüsten der einheimischen Bevölkerung gegenüber sehr restriktiv. So unterband zunächst ein Versammlungsverbot die Wünsche, den Fußballverein zu reaktivieren. Doch der Hartnäckigkeit von 16 jungen Männern war es zu verdanken, dass am 10. Mai 1947 der Fußballverein – ohne Wissen der Franzosen – unter dem Namen SV Jestetten wieder gegründet wurde. Die Mitglieder des Gründungsausschusses waren Max Frank, Paul Sigg und Albert Wipf.

Nagelneu zum Jubiläum. Der Kunstrasenplatz im See. Im Hintergrund der Rasenplatz sowie das Vereinsheim. | Bild: Ralf Göhrig

Am 16. Juni 1968 übergab Bürgermeister Otto Holzscheiter den neuen Sportplatz an den Verein, fünf Jahre später wurde das Vereinsheim eingeweiht. Und ganz aktuelle erhielt der SV Jestetten einen Kunstrasenplatz. Ein erfolgreicher Verein braucht nicht nur gute Kicker, sondern – und das ist noch viel wichtiger – Menschen, die sich für diesen Verein engagieren und ihre Freizeit investieren, auch nach der aktiven Karriere. Zwei dieser Männer, die mit Herz und Seele Jestetter Fußballer sind, sind Ernst Abend und Rene Jenny. Beides in ihrer aktiven Zeit erfolgreiche Stürmer – Jenny erzielte in der Saison 1976/77 insgesamt 53 Tore für den SV Jestetten – waren sie später die dienstbaren Geister, ohne deren Engagement ein reibungsloser Ablauf nicht denkbar gewesen wäre.

Torjäger unter sich, Rene Jenny und Uwe Seeler. | Bild: privat

Doch der legendäre Ernst Abend, der im Alter von 40 Jahren seine Karriere in der Landesliga abschloss, wirkte später auch als Trainer. Unvergessen jenes Jahr, als der SV Jestetten, auf dem letzten Platz in der Bezirksliga liegend, von Abend übernommen und zum Abschluss der Saison noch auf den 7. Platz geführt wurde. Im Jubiläumsjahr hat sich die erste Mannschaft des SV Jestetten in der Bezirksliga Hochrhein etabliert, die zweite Mannschaft spielt in der Kreisliga B. Insgesamt neun Jugendmannschaften sorgen dafür, dass der Nachwuchs an ordentlichen Fußballern gewährt bleibt. Vorsitzende sind Christian Meister und Sebastian Huber.