Kreis Waldshut Der 38-jährige, der zwei Mädchen sexuell missbraucht hat, muss zweieinhalb Jahre ins Gefängnis

Ein 38-Jähriger muss eine zweieinhalbjährige Haftstrafe absitzen für schweren Kindesmissbrauch. Er hatte zwei zehn- und 13-Jährige Mädchen insgesamt dreimal mit steigender Intensität an den Genitalien berührt.

Tatsächliche oder angebliche Unwissenheit schützte auch in diesem Fall den Täter nicht vor Strafe: Ein Nebenschauplatz des Prozesses gegen einen 38-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sorgte vor der Jugendkammer des Landgerichts Waldshut zeitweise für heftige Emotionen. Im Strafprozess gegen den Informatikfachmann, der als Besucher am Hochrhein eine Tochter des Gastgebers und ein Nachbarkind intim berührt hatte, setzte die Verteidigung auf die Behauptung, der Angeklagte habe beim Nachbarkind nicht gewusst, dass sie noch keine 14 Jahre alt sei.

Angehörige der Opfer berichteten als Zeugen, der in zwei Monaten bevorstehende Geburtstag des Mädchens sei in Gegenwart des Angeklagten zuvor oft zur Sprache gekommen. Widersprüche im Detail veranlassten den Vorsitzenden Richter Martin Hauser zu deutlichen Warnungen vor einer Falschaussage: "Das ist es nicht wert." Auch Ankläger Florian Schumann glaubte den Zeugen nicht, was den Angeklagten aber nicht entlastete. Der geständige Mann hätte zumindest damit rechnen müssen, dass sich das Opfer noch im absoluten Schutzalter befand, handelte also mit "bedingtem Vorsatz".

Der Staatsanwalt kam für drei schwere sexuelle Missbräuche auf eine Gesamtstrafe von drei Jahren und neun Monaten. In jedem Fall sei der Täter körperlich eingedrungen, drei Taten innerhalb einer Woche mit steigender Intensität, er habe dabei Widerstände der Mädchen überwunden. Zudem habe er das Vertrauen seiner Gastgeber missbraucht. Dennoch ging Schumann zweimal von minderschweren Fällen aus. Der körperliche Schaden für die zehn und 13 Jahre alten Mädchen hielt sich laut Untersuchung in Grenzen.

Verteidiger Florian Berthold hob auf die von Jugend an gestörte Persönlichkeit des Angeklagten ab, der sich bei dieser "absurden Beziehungsanbahnung" an "gefühlt Gleichaltrige herangemacht" habe. Das Nachtatverhalten spreche für ihn: ein umfangreiches Geständnis, das beiden Kindern den Auftritt vor Gericht ersparte, und die Inanspruchnahme psychotherapeutischer Hilfe. Der Rechtsanwalt hielt eine bewährungsfähige Strafe – bis zu zwei Jahren – für ausreichend. Das Geständnis und die "glaubwürdige Reue" berücksichtigte die Strafkammer in ihrem Urteil. Sie kam mit einer Gesamtstrafe von zweieinhalb Jahren Gefängnis aber zu einem Strafmaß, das Bewährung nicht mehr zulässt. Neben der Haftstrafe muss der Täter beiden Kindern und ihren Familien alle Kosten erstatten, die durch die Taten entstanden und noch entstehen werden. Der 38-Jährige, der in der Untersuchungshaft die Haftumstände eines Sexualtäters zu spüren bekommen hatte, reagierte auf die Freiheitsstrafe sichtlich geschockt.