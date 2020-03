von Susann Duygu-D'Souza

Mit großen Einschränkungen in der Corona-Krise haben auch die Kirchen und andere Religionsgemeinschaften zu kämpfen. Seit einigen Tagen sind in der Region deshalb auch Zusammenkünfte zu Gottesdiensten in Kirchen bis mindestens 15. Juni abgesagt. So auch in der katholischen Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena und dem evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein. Doch nicht nur Gottesdienste sind vorübergehend verboten, sondern Taufen, Hochzeiten, Konfirmationen sowie Kommunionen finden ebenfalls nicht statt.

Kirchen für stilles Gebet geöffnet

Zwar dürfen keine Gottesdienste mehr stattfinden, dennoch haben auch viele Kirchen in der Region für ihre Gläubigen zum stillen Gebet geöffnet wie die Versöhnungskirche in Waldshut. „Die Kirche ist so groß, dass weite Abstände eingehalten werden“, sagt Dekanin Christiane Vogel.

Ulrich Sickinger, Pfarrer und Leiter der Seelsorgeeinheit St. Verena Mittlerer Hochrhein, betont in einem Schreiben auf der Internetseite der Gemeinde ebenfalls: „Unsere Kirchen bleiben für das persönliche Gebet bis auf Weiteres geöffnet.“

Waldshut-Tiengen Waldshut trauert um Herbert Herrmann Das könnte Sie auch interessieren

Die evangelische Versöhnungskirche ist täglich von 10 bis 12 Uhr für das stille Gebet geöffnet. Dekanin Vogel: „Wir werden auch zu diesen Zeiten persönlich vor Ort sein und stehen für Gespräche – natürlich mit einem entsprechendem Abstand – zur Verfügung. Zudem sind wir telefonisch für Menschen, die beispielsweise Ängste und Fragen haben, erreichbar.“

Zudem werden in Laufenburg und im Wutachtal Livestream-Gottesdienste abgehalten. Die evangelische Kirche in Tiengen veröffentlicht den Gottesdienstablauf mit allen Texten und Gebeten, wie er am Sonntag vorgesehen ist, auf der Homepage der Kirchengemeinde www.eki-tiengen.de. Wer nicht vernetzt ist, kann sich am Gemeindehaus ein ausgedrucktes Exemplar mitnehmen.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Das Seelsorgeteam der katholischen Kirche arbeitet aktuell an den Möglichkeiten der seelsorgerlichen Präsenz über Telefon beziehungsweise prüft wie digitale Kommunikationswege geöffnet werden können. Generell ist die Seelsorgeeinheit über die bekannten Telefonnummern tagsüber erreichbar. „Geprüft werden in diesem Zusammenhang unter anderem die Möglichkeiten von Live-Streams insbesondere für die Karwoche und die Ostertage“, so Sickinger.

„In dieser Zeit, die gekennzeichnet ist durch Unsicherheit und Ängste, ist es umso wichtiger, konsequent und gemeinsam zu handeln. Gerade wir als Kirche haben eine gesellschaftliche Verantwortung für alle Menschen.“

Kontakt: Weitere Informationen gibt es im Internet: Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena (www.st-verena.de), evangelischer Kirchenbezirk Hochrhein (www.evangelisch-am-hochrhein.de)