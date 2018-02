Waldshut-Tiengen Das hat der Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourimus GmbH mit der Region vor

Der neue Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, Hansjörg Mair, stellte im Tourismus-Ausschuss des Kreistages seine Ziele für die Region vor. Er will den Schwarzwald zum begehrtesten Lebensraum Deutschlands machen.

Tourismus ist nicht nur etwas für Hoteliers und Gastwirte, sondern Sache der Menschen eines Feriengebietes insgesamt. „Die Bevölkerung mitzunehmen“ ist ein Anliegen des neuen Geschäftsführers der Schwarzwald Tourismus Gesellschaft, Hansjörg Mair, der sich den Kreisräten des Tourismus-Ausschusses in öffentlicher Sitzung vorstellte.

Zu Mairs Argumenten für den Tourismus zählen die jährlich 2,9 Milliarden Euro Wertschöpfung durch Gäste im Schwarzwald, 128 000 Arbeitsplätze in Vollzeit und 384 000 Teilzeitjobs. Der Landkreis Waldshut ist seit 2006 zusammen mit 15 weiteren Land- und Stadtkreisen Gesellschafter der Tourismus-GmbH mit Sitz in Freiburg und zahlt jährlich eine Marketing-Umlage von 138 000 Euro.

Der gebürtige Südtiroler, seit September 2017 an der Spitze der Ferienregion, will nach eigener Aussage „den Schwarzwald zum begehrtesten Lebensraum Deutschlands machen“. Ein Anspruch nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Heimischen. Schließlich sei es das größte Kompliment für ein Ferienziel, wenn der Gast am Ende den Wunsch habe, hier dauerhaft zu leben, so Mair.

Digitale Strategien

Einige Forderungen des neuen Ge-schäftsführers: mehr Investitionen in die Digitalisierung und eine führende Rolle bei der digitalen Kommunikation, wo immer es um den Schwarzwald geht, auf allen Kanälen; die Ausrichtung von Beherbergungsbetrieben und Gastronomie auf die Wünsche des Gastes; Stärkung der Themen Wandern, Radfahren, Gesundheit, Familienurlaub und Wintererlebnis; aber auch der Blick für „Sehnsuchtsräume“ wie Heimat, Zeit, Identität statt Image, Geborgenheit, Einklang mit der Natur, Innovation und Tradition.

Bei der Vermarktung des Schwarzwaldes will er Schwerpunkte setzen, „Leuchttürme“ in den Vordergrund rücken. „Es muss nicht jeder Ort in jedem Prospekt abgebildet sein.“ Näher heran an ihre Mitgliedsorte will die Tourismus-Gesellschaft künftig durch drei mobile Regionalentwickler, die vor Ort die Akteure schulen und trainieren sollen.

Skeptische Anmerkungen zum Thema kamen von Kreisrat Erhard Graunke (FDP). „Der Tourismus lebt von der Landschaft, aber die Landwirtschaft wird nicht mehr mitgenommen“, bemängelte der Landwirt. Täler würden oft nicht mehr bewirtschaftet, „die Dörfer bluten aus“, meinte Graunke mit Blick auf schließende Gasthäuser und Läden. Er habe dafür keine Lösung, räumte Hansjörg Mair ein, aber eine intakte Landschaft und die traditionellen Bauernhöfe seien eine wichtige Basis für den Schwarzwald-Tourismus. Es gelte, schwächer strukturierte Orte weiter zu entwickeln, meinte der Gast aus Freiburg.

Die Tourismus GmbH

Die Schwarzwald Tourismus GmbH wird getragen von zwölf Land- und vier Stadtkreisen sowie 321 Gemeinden. Im Schwarzwald leben drei Millionen Menschen. Die 11 000 Gastgeber, davon 3000 gewerbliche, registrieren über acht Millionen Ankünfte im Jahr und rechnen mit 39 Millionen Übernachtungen. Der Tourismus bringt hier eine Nettowertschöpfung von 2,9 Millionen Euro und 128 000 Vollzeitstellen.