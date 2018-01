Kreis Waldshut Das geschah in der Region vor 100, 75, 50 und 25 Jahren

Die kleine Rohrbrücke über die Schlücht in Gurtweil beschäftigt derzeit die Bürger des Ortsteils. Doch schon vor ziemlich genau 100 Jahren war ein Steg über den Fluss Thema – weil er von einem Hochwasser weggespült wurde.

Vor 25 Jahren

Gurtweil – „Der Platzmangel auf dem Gurtweiler Friedhof veranlasste die Ortschaftsräte in ihrer jüngsten Sitzung, über Urnenbestattungen nachzudenken“, berichtete der Alb-Bote am 22. Januar 1993. „Nachdem die christlichen Kirchen ihre ablehnende Haltung gegen diese Art der Beisetzung aufgegeben haben und die Nachfrage nach Urnengräbern steigt (in Waldshut-Tiengen waren 1992 bereits 21 Prozent aller Beerdigungen Urnenbestattungen), hat sich auch der Ortschaftsrat einstimmig für die Einführung dieser Möglichkeit ausgesprochen. Über Einzelheiten wie Lage und Gestaltung soll noch entschieden werden. Nach ersten Planskizzen könnte eine solche Urnenanlage an der Friedhofsmauer zum Schulgebäude hin entstehen, da, wo jetzt die Kindergräber sind. In Urnengräbern und Urnenkammern in Stelen wäre hier mit einem Aufwand von 28 000 Mark Platz für 68 Urnen zu schaffen.“

Jestetten – „Beim Einsturz eines Gerüsts wurden in Jestetten zwei Arbeiter mitgerissen und lebensgefährlich verletzt“, berichtete der Alb-Bote am 23. Januar 1993. „Zu dem Unfall kam es gegen 10.15 Uhr in der Brühlgasse. An einem Flachdachhaus war in Höhe der Dachkante über dem zweiten Stockwerk ein acht Meter breiter Balkon frisch betoniert worden. Drei Arbeiter standen auf dem Gerüst und bearbeiteten den Beton mit einem Vibrationsgerät zur Verdichtung. Plötzlich brach das Gerüst samt Verschalung zusammen. Einer der Männer konnte noch zurück auf das Flachdach springen, die anderen beiden wurden sechs Meter tief nach unten gerissen. Einer wurde begraben unter einem Chaos auf flüssigem Beton, Brettern und Maschengittern. Der Verschüttete konnte erst nach 30 Minuten von der Feuerwehr befreit werden. Beide Männer erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden in das Spital in Schaffhausen eingeliefert."

Vor 50 Jahren

Kreis Waldshut – „Lustiges Schellengeklingel ertönt, wenn Erwin Schmider aus Oberlauchringen mit seinem Pferdeschlitten irgendwo im Kreis Waldshut unterwegs ist“, berichtete der Alb-Bote am 13. Januar 1968, nachdem es in ganz Europa geschneit hatte und auch der Kreis Waldshut bis in die Niederungen unter einer dicken Schneedecke lag. „Vor allem Kinder freuen sich, wenn Erich Schmider sie auf einer Fahrt auf dem alten Schlitten mit zwei davor gespannten Fjord-Pferden mitnimmt.“

Vor 75 Jahren

Waldshut – „Altbürgermeister und Stadtrechner a.D. Leopold Büchele ist am 16. Januar 1943 im Alter von 89 Jahren gestorben“, berichtete der Alb-Bote. „Büchele kam im Jahre 1883 von Orschweier als Reichsbahnsekretär nach Waldshut und trat später in den Dienst der Stadt Waldshut über. In Anerkennung der besonderen Verdienste Bücheles als Bürgermeister von Waldshut von 1894 bis 1910 und als Stadtrechner von 1910 bis 1923 hat Bürgermeister Birkenmeier ein Ehrenbegräbnis angeordnet.“

Vor 100 Jahren

Gurtweil – „Der Steg über die Schlücht konnte dem Hochwasser und starken Eisgang nicht standhalten“, berichtete der Alb-Bote am 17. Januar 1918. „Über Nacht ist er spurlos verschwunden. Sehr unangenehm ist dies für den Verkehr. Stündlich sieht man von hüben und drüben Leute an die Stelle wandern, wo der Steg gestanden ist. Mit Ärger müssen sie wieder zurück und den Weg über die Brücke beim Bruckhaus nehmen, was viel Zeit in Anspruch nimmt.“