Ursache für die technischen Schwierigkeiten, die im Laufenburger Stadtteil Rotzel Telekom-Kunden nach der Umstellung ihrer Anschlüsse auf Internet-Telefonie haben, hängen mit dem fehlenden Breitbandnetz zusammen. „Bei einer sehr geringen Anzahl von Kunden können wir aus technischen Gründen nach dem Wechsel auf die IP-Plattform nach der Umstellung nicht dieselbe Leistung anbieten wie auf der alten ISDN-Plattform, antwortete am Mittwoch die Telekom auf eine Anfrage unserer Zeitung. Die am Anschluss vorhandene Bandbreite sei zu gering für einen Breitbandanschluss und lasse sich nicht über das Mobilfunknetz kompensieren.

Stadt baut Breitband aus

Dies treffe insbesondere für Anschlüsse zu, die sehr weit außerhalb von bebauten Ortschaften lägen und somit auch mehrere Kilometer vom nächsten Verteilerkasten entfernt sind. Die physikalische Dämpfung auf dem Kupferkabel sei über diese Entfernung zu groß und bremse die Datenübertragung zu stark aus. „Hinzu kommt, dass es Regionen in Deutschland gibt, in denen auch kein Wettbewerber ein Breitbandnetz ausgebaut hat“, schreibt die Telekom. Genau dies ist in Rotzel der Fall, weshalb die Stadt Laufenburg hier jetzt selbst aktiv wird und gemeinsam mit dem Landkreis eine Breitband-Infrastruktur aufbaut.

Ortsvorsteher macht Problem öffentlich

Der Rotzler Ortsvorsteher Manfred Ebner hatte am Montag im Gemeinderat Laufenburg berichtet, dass in dem Stadtteil Telekom-Kunden nach der Umstellung auf Internet-Telefonie nicht mehr oder nur eingeschränkt telefonieren könnten. Darunter seien auch Geschäftskunden.

Die Telekom erklärt nun, sie bedauere, dass sie „einigen wenigen Kunden auf den ersten Blick an ihrem Anschluss nicht dieselbe Leistung anbieten können wie gewohnt“. Sie habe für diese Kunden alternative Optionen entwickelt, die in Härtefällen die neben der Telefonie von den Kunden benötigten Leistungsmerkmale eines ISDN-Anschluss auffangen würden. „Parallel sind wir in Gesprächen mit einem Satellitenbetreiber, um den Kunden, denen wir auf der Basis des IP-Netz keinen ausreichenden Breitbandanschluss mehr anbieten können, zunächst einen reibungslosen Wechsel der Anschlusstechnologie zu ermöglichen.“ Auf Basis der Satellitentechnologie sei für unterversorgte Gebiete sowohl Internet als auch Fernsehen möglich. „Darüber hinaus wollen wir zum Jahresende ein eigenes, neues Satellitenprodukt einführen, das zusätzlich auch Telefongespräche via Satellit ermöglicht.“ Betroffenen Kunden werde der Kundenservice ein entsprechendes Angebot noch innerhalb der Kündigungsfrist machen.

90 Prozent bereits umgestellt

Im Jahr 2015 hat die Telekom angefangen, die Anschlüsse aller Kunden auf die IP-Technologie umzustellen. Bereits über 20 Millionen Kunden seien auf die IP-Plattform migriert worden. Das sind mehr als 90 Prozent. Für Privatkunden solle die Umstellung Ende 2019 abgeschlossen werden, für Geschäftskunden 2020. „Dafür stellen wir nach wie vor pro Woche rund 70.000 Kunden auf IP um“, so die Telekom.