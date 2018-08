von Ann-Kathrin Bielang und Maximilian Halter

Heiraten an Tagen mit Schnapszahlen ist nach wie vor beliebt. Am 8. 8. 2018 und 18. 8. 2018 ist es dieses Jahr wieder soweit. Beim Standesamt Waldshut-Tiengen sind, nach Angaben von Ralph Albrecht, Leiter des städtischen Rechts- und Ordnungsamts, zwei Hochzeiten für den 8. August angemeldet. Für den 18. August sind es sogar sieben. „Der beliebteste Termin dieses Jahr ist der 18.08.2018“, sagt Ralph Albrecht. Hochzeiten an Schnapszahl-Tagen seien sehr gefragt. Besonders wenn sie, wie der 18. August, in diesem Jahr auf einen Samstag fallen.

Frederik Hanusa und seine künftige Frau Vanessa Schatz mit ihrer kleinen gemeinsamen Tochter. | Bild: privat/Hanusa

Auch auf einen Samstag fiel der zweitbeliebteste Hochzeitstag beim Standesamt Waldshut-Tiengen, der 5. 5. 2018. An diesem Beinahe-Schnapszahl-Datum seien vier Paare getraut worden. Für den 18. August seien insgesamt sieben Trauungen angemeldet, fünf davon finden im Rathaus in Tiengen statt und zwei weitere in verschiedenen Ortsteilen von Waldshut-Tiengen. Auch Eventmanager wie Petra Bartram aus Waldshut spüren die Beliebtheit von Schnapszahl-Hochzeiten: „Termine wie der 7. 7., 8. 8 oder 18. 8. sind extreme Daten.“ Für den 18. 8. sei die Hochzeitsplanung ihrer Agentur an der Kapazitätsobergrenze angelangt. Gerade weil der Tag mit dem Chilbisamstag zusammenfällt, sei es für sie schwierig, Personal zu finden, so die Eventmanagerin. An Hochzeitstagen mit Schnapszahlen sehe sie einen weiteren großen Nachteil: Aufgrund der hohen Nachfrage für solche Tage, sei es schwieriger, Dienstleister oder Künstler zu organisieren.

Die Schnapszahl Eine Schnapszahl ist eine mehrstellige Zahl, die durch identische Ziffern dargestellt wird. Zur Herkunft des Begriffs gibt es unterschiedliche Erklärungen. Eine bezieht sich auf Runden von Spielern. Erreicht der Gesamtpunktestand eines Spielers eine Schnapszahl, muss er Freigetränke – etwa einen Schnaps – an seine Mitspieler ausgeben. Eine andere macht das doppelte Sehen nach übermäßigem Alkoholkonsum für die Schnapszahl verantwortlich. So wird aus einer 8 ganz schnell eine 88.

Zahl mit spezieller Symbolik Warum sind Hochzeiten an Tagen mit Schnapszahlen so beliebt? Wir haben bei zwei Paaren aus der Region nachgefragt. Kerstin Thalbauer (31) und Jan Studinger (34) aus Wutöschingen-Ofteringen heiraten am 8. 8. 2018 standesamtlich. Die kirchliche Trauung findet zehn Tage später statt, am 18. 8. im Kloster Ofteringen. Seit 13 Jahren sind die Managementassistentin und der Feinwerkmechaniker-Meister bereits zusammen, genauer: seit dem 8. Februar 2005. Seither sei die Acht so etwas wie eine Glückszahl für sie beide, sagt Kerstin Thalbauer. Auch weil die Acht das Symbol der Unendlichkeit ist. Ähnlich romantisch war dann auch der Heiratsantrag im November 2017, in einem Restaurant am Strand im gemeinsamen Urlaub in Mexiko: „Alle im Hotel wussten Bescheid.“ Den Verlobungsring habe Jan zusammen mit seiner Mutter organisiert. Aus dem Badschrank habe er dafür einen ihrer Ringe genommen, um die Größe auszumessen. Auf der Reise sei Jan richtig nervös gewesen und habe Bedenken gehabt, dass der Zöllner die Schatulle findet und die Überraschung auffliegt. „Dann hätte er den Antrag im Flughafen machen müssen“, sagt Kerstin Thalbauer. Noch im Urlaub seien sie ins Schwärmen und Träumen von der Hochzeit übergegangen, und auch den Hochzeitstag für die kirchliche Trauung am 18. August hatten sie von Mexiko aus schon fixiert. Damit die standesamtliche Hochzeit, ebenfalls mit ihrer Lieblingszahl, am 8. August stattfinden konnte, habe die Standesbeamtin in Wutöschingen extra ihren freien Tag verlegt. Seit Mitte Dezember 2017 laufen die Vorbereitungen für die Hochzeitsfeier – sogar der Wunsch nach einem romantisch gelegenen Gasthaus am Rhein ging in Erfüllung. „Wir sind beide Organisationstalente“, sagt Kerstin Thalbauer. So steht der Hochzeit mit Glückszahl nichts mehr im Weg. Vanessa Schatz (19) und Frederik Hanusa (21) aus Laufenburg heiraten am 18. 8. 2018 sowohl standesamtlich als auch kirchlich. Die Feier findet in Albbruck statt, da die Termine in Laufenburg für diesen Tag bereits vergeben waren. Der Termin für die Hochzeit kam jedoch über Umwege zustande. Geplant war eigentlich der 4. September, der Tag, an dem sie zusammengefunden und sich 2016 auch verlobt hatten. Weil der 4. September dieses Jahr jedoch auf einen Dienstag fällt, waren die Einzelhandelskauffrau in Ausbildung und der Berufskraftfahrer in Ausbildung auf der Suche nach einem neuen Termin. Wichtig war, dass die Hochzeit im Sommer stattfinden kann und die Chance auf gutes Wetter damit größer ist. Auch ein Samstag in den Sommerferien, an dem die ganze Familie Zeit hat, ist dem Paar wichtig gewesen. Der Bruder von Vanessa Schatz habe den 18. August vorgeschlagen, „weil das eine Schnapszahl ist und man sich die besser merken kann“, sagt Frederik Hanusa. Er ergänzt jedoch, dass der Termin für sie auch „nur ein Datum“ sei. Der 4. September hätte zwar eine größere Bedeutung für sie, aber so mache das Paar jetzt eben den 18. 8. zu seinem großen Tag. (abi)

