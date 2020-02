von Rosemarie Tillessen

Für Kunstinteressierte lohnt sich immer auch mal ein Blick über die Schweizer Grenze. Heute stellen wir das Kunsthaus Aarau vor in Aarau vor. Es ist bekannt für seine umfassende Sammlung neuerer Schweizer Kunst vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Jetztzeit. Dazu gehören etwa Werkgruppen von Caspar Wolf, Johann Heinrich Füssli, Arnold Böcklin oder die Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts. Spätestens seit dem Umbau 2003 durch das Architekturbüro Herzog & de Meuron hat sich das Kunsthaus auch zu einem Zentrum für internationale zeitgenössische Kunst entwickelt.

Blick ins Foyer des Kunsthauses Aarau. | Bild: Rosemarie Tillessen

Gerade wurde das neue Jahr mit drei interessanten Ausstellungen eröffnet. Mit dabei war erstmals die neue Direktorin des Hauses, Kunsthistorikerin Katharina Ammann. Auf die Frage, was sie von ihrer neuen Aufgabe erwarte, antwortet sie spontan: „Ich möchte es so sagen: Mich erwartet ein tolles Haus und ein tolles Team. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und auf diesen Ort, an dem so vieles möglich ist. Ich habe zwar über Videokunst promoviert. Aber auch die zeitgenössische Kunst steht mir sehr nah.“ So besichtigte auch sie mit großem Interesse die drei neuen Ausstellungen, die noch von ihrer Vorgängerin Madeleine Schüppli initiiert wurden.

Kunsthistorikerin Katharina Ammann, die neue Direktorin des Kunsthauses, neben dem Bild „Erwartung“ von Otto Morach aus der Sammlung Coninx. | Bild: Rosemarie Tillessen

Da ist zum einen im Erdgeschoss die umfassende „Sammlung Coninx„: Der Schweizer Werner Coninx (1911 bis 1980) studierte zunächst selber Bildhauerei und Malerei. Vor allem aber fand er seine Leidenschaft darin, nicht nur andere Künstler zu unterstützen sondern auch ihre Kunst zu sammeln. So kaufte er bis zu seinem Tod über 15.000 Kunstobjekte, die heute auf verschiedene Schweizer Museen verteilt sind. Kern der Aargauer Ausstellung sind 127 Gemälde mit Schweizer Malerei vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, die das Kunsthaus 2016 als Dauerleihgabe erhielt.

„La séance de peinture“ von Francois Emilie Barraud aus der Sammlung Coninx. | Bild: Rosemarie Tillessen

Dazu kommen aber auch viele weitere Leihgaben: Gemälde, Druckgrafiken und Zeichnungen. Beim Rundgang kann man nur staunen: Da gibt es auch wunderbare Arbeiten deutscher Expressionisten, etwa von Ernst Ludwig Kirchner und Erich Heckel, aber auch von anderen internationalen Künstlern wie Toulouse Lautrec, Edgar Degas oder Pablo Picasso. Gerade von ihm sieht man in einem Extraraum eine Sammlung seines druckgrafischen Werks. Und man begegnet vor allem auch Schweizer Malern wie Otto Morach, Johannes Schürch oder Max Gubler.

„Segantini auf dem Totenbett“ von Givanno Giacometti aus der Sammlung Coninx. | Bild: Rosemarie Tillessen

Im großen Saal dann eine Sammlung von Selbstportraits; darunter sehr eindrucksvoll den Maler „Segantini auf dem Sterbebett“ von Giovanni Giacometti. Oder das ergreifende Bild von der „toten Valentine Godé-Darel mit Rosen“ von Ferdinand Hodler. Das alles wird großzügig präsentiert und immer wieder durch kleine antike Skulpturen aufgelockert. Nur eins vermisst man: Eigene Arbeiten des Sammlers Coninx. Von ihm findet man stattdessen in einem Dokumentationsraum einiges Wissenswerte und wenige Skizzen und Aquarelle.

„Reflexion“ nennt Thomas Huber dieses Bild, das im Bereich der Kunstvermittlung im Untergeschoss des Kunsthauses hängt. | Bild: Rosemarie Tillessen

Zeitgleich wurde eine zweite Ausstellung eröffnet mit der Arbeit „Haunting Home“ der diesjährigen Gewinnerin des Manor-Kunstpreises, Denis Bertschi (36). Sie hat im Staatsarchiv und im Aargauer Naturama-Museum überraschendes Material gefunden, das auf die Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz zu Brasilien im 19. Jahrhundert verweist. Sie zeigt Fotos und Textilien als stille Zeugen der Vergangenheit und gleichzeitig eine spannende Bild-Ton-Collage.

Ausstellungsreihe für junge Kunst

Und wie immer gibt es auch noch einen dritten Beitrag aus der Ausstellungsreihe für junge Kunst „Caravan“: Hier verblüfft der junge Dominic Michel (32) im Obergeschoss des Kunsthauses mit einem hölzernen, „entkernten“ und ausgeräumten Konzertflügel, der auch äußerlich abgeschliffen wurde. Was bedeutet so ein bürgerliches Prestige-Instrument ohne Innenleben? Hülle statt Inhalt? Hier bleibt der Besucher eher ratlos. Spannender sind daneben an den Wänden seine runden Panoramafotos eines Pariser Vororts.

Die Ausstellungen Das Kunsthaus ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, donnerstags von 10 bis 20 Uhr. Eintritt 17 Franken, ermäßigt 12 Franken. Kinder bis 16 Jahren gratis. Die jetzigen drei Ausstellungen sind bis zum 26. April geöffnet.

Solche „Störungen“ innerhalb musealer Kunst gehören auch mit zum Konzept des Kunsthauses und zeigen immer wieder interessante Positionen. So wird auch die ständige Sammlung des Hauses im Obergeschoss immer wieder neu zusammengestellt. Hinzu kommen im Lauf des Jahres weitere Einzelausstellungen, diesmal von dem jungen Künstler Julian Charrière, der einen filmischen Streifzug durch die unwirtlichen Gegenden der Antarktis und Grönlands machte und mit Fotografien, Installationen und Skulpturen ergänzt. Oder von der Visionärin Emma Kunz (1892 – 1963), die noch heute die Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern beeinflusst. Zum Jahresabschluss dann wie immer die „Auswahl 20“, bei der ausgewählte Aargauer Künstler neueste Arbeiten präsentieren. Jetzt aber steht – bereits zum siebten Mal – eine in Museen wohl einmalige Frühlingsüberraschung ins Haus: Für eine Woche werden von Schweizer Floristen im Kunsthaus „Blumen für die Kunst“ arrangiert und in Dialog mit Kunstwerken gestellt.