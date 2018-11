von Johannes Schanz

Zu einem wahren Marathon mit Präludien und Fugen im Stile Johann Sebastian Bachs gestaltete sich der zweite Teil des Klavierabends mit dem russischen Pianisten Alexander Melnikov im Kulturzentrum des Landkreises, Schloss Bonndorf. Viele Legenden ranken sich um Franz Schuberts "Wandererfantasie in C-Dur", op. 17 (D 760). Melnikov erzählte seine ganz persönliche, so als hätte die Wanderung des Komponisten an diesem sonnigen Herbsttag in bunten Herbstwäldern rund um Bonndorf erst ein paar Stunden zuvor stattgefunden.

Musikalische Wanderung

Versonnen meisterte er die vertracktesten Klippen schubert'scher Komponierkunst. Hinter jeder Wegbiegung auf seiner Wanderung erfreute ein neues Glanzlicht der Schöpfung das Auge des Dahinschreitenden, was die Zuhörer im Festsaal des Schlosses mitverfolgen konnten. Nach diesem Klavierkonzert ohne Orchester lud Alexander Melnikov zu einem Streifzug durch die Musikgeschichte ein, bei dem sich die Lebensdaten der gespielten Komponisten nicht einmal überlappten.

Blick in verborgene Gefühlswelten

"Sieben Fantasien" op. 116 von Johannes Brahms (1833 bis 1897), eine ausdrucksstärker als die vorhergehende, demonstrierten sein Spätwerk für Klavier. Capriccios und Intermezzi voller Tiefgang und Leidenschaft boten einen Blick in die verborgensten Gefühlswelten eines Johannes Brahms. Er wurde ein paar Jahre zu spät geboren, um die Liebe seines Lebens schon hier auf Erden genießen zu dürfen.

Alexander Melnikov erhält viel Applaus nach seinem anspruchsvollen Konzert im Bonndorfer Schloss. | Bild: Johannes Schanz

Reise durch die Tonarten und die Musikgeschichte

Nach der Pause wandelte sich die Wanderung des russischen Pianisten zu einer spannenden Reise durch die ersten sechs Tonarten des Quintenzirkels in Dur und in Moll. Es war für das Publikum durchaus spannend zu hören, wie ein moderner Künstler wie Dimitri Schostakowitsch (1906 bis 1975) dies wieder aufgreift und wie plastisch Alexander Melnikov diese hohe Kunst des Kontrapunkts jederzeit leicht nachvollziehbar zu Gehör brachte. Zwischen der Fuge in G-Dur und dem Präludium in e-Moll (parallele Molltonart zu G-Dur) sorgte ein aufheulendes Motorengeräusch auf der Straße vor dem Schloss für einige Lacher, als der Pianist nicht gewillt war, in diese unnötige Ruhestörung hinein sein zartes von russischen Volksliedern inspiriertes Charakterstückchen zu beginnen.

Herausforderung für die Zuhörer

Trotz der vielfältigen Kontraste zwischen den 24 dargebotenen Klangminiaturen stellte diese Reise durch die Welt der Polyphonie die Zuhörer vor eine große Herausforderung. Der überaus herzliche Schlussapplaus würdigte gewiss das enorme Können und auch die faszinierende Gestaltungskraft dieses außergewöhnlichen Pianisten. Aber nachlassende Konzentration initiierte dabei wohl auch eine gewisse Erleichterung darüber, dass dieser anstrengende Konzertabend, bei dem Alexander Melnikov fast Unmenschliches leistete, im überheizten Festsaal des Bonndorfer Schlosses seinen Abschluss fand.

