von Rolf Sprenger

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das zeigte sich bei der Hauptversammlung des Chorverbands Hochrhein in der Erzinger Gemeindehalle. Im kommenden Jahr feiert der Verband sein 100-jähriges Jubiläum. Begrüßt wurden die Delegierten mit einem schwungvollen Lied, vorgetragen vom gastgebenden Gesangverein Eintracht Erzingen. Präsidentin Maria Krug hieß neben den Abordnungen der Vereine auch Landrat Martin Kistler, Bürgermeister Ozan Topcuogullari und den Leiter der Musikschule Südschwarzwald, Werner Hilpert, als Gäste willkommen.

Zunächst warf Maria Krug einen Blick zurück auf das Jahr. Die 61 angeschlossenen Vereine, in denen 70 Chöre beheimatet sind, zeigten, dass das Singen nicht an Attraktivität verloren hat. Von den 2442 Mitgliedern ist gut ein Drittel jünger als 26 Jahre. Musikalischer Höhepunkt war das Schlosspark Konzert in Bad Säckingen. „Es war ein grandioses Festival. Die sechs Chöre zeigten eine tolle Performance“, schwelgte die Vorsitzende in der Erinnerung.

Der Verband Der Chorverband Hochrhein ist ein Zusammenschluss von Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchören im Gebiet des Landkreises Waldshut. Er ist als Unterverband Mitglied des Badischen Chorverbands im Deutschen Chorverband. Aktuell singen am Hochrhein 2442 Mitglieder in 70 Chören des Verbands: 933 Männer, 621 Frauen und 868 Kinder und Jugendliche. Im kommenden Jahr feiert der Verband sein 100-jähriges Bestehen. Weitere Infor im Internet: (www.chorverband-hochrhein.de).

Dass die Jugendarbeit Früchte trägt, davon legte Jugendreferentin Sonja Dannenberger Zeugnis ab. Die Zusammenarbeit mit den Schulen funktioniere und die angebotenen Kurse seien gut besucht gewesen. Erstmals wurden auch Leistungsabzeichen in Silber an die Jugendlichen verteilt.

Für das Jubiläumsjahr 2020 plant der Verband drei Konzerte. Der erste Auftritt wird am 17. Mai in der Kirche in Unterlauchringen stattfinden. Zusammen mit dem Blasmusikverband, der ebenfalls das 100-jährige Bestehen feiert, wird es einen gemeinsamen Auftritt geben. Die Basis werden die Chöre aus Unter- und Oberlauchringen bilden. Projektsänger sind willkommen.

„Das wird ein einzigartiges Konzert. Mit der Blasmusik werden wir richtig Volumen in die Kirche bringen“, kündigte Andreas Thomas an. Der zweite Teil der Reihe wird wieder im Schlosspark dargeboten. Das Abschlusskonzert wird dann in der Stadthalle Waldshut am 8. November gegeben. Das Motto wird „Chormusik von 1920 bis 2020“ heißen. Es sollen alle vier Chorgattungen auftreten. Kinder/Jugendliche, Frauen, Männer und Gemischt. „Teilnehmen können und sollen alle Mitglieder des Verbandes“, rief Präsidentin Maria Krug die Anwesenden zur Unterstützung auf.

Landrat Martin Kistler bedankte sich bei den Delegierten für die ehrenamtliche Arbeit, die im Verband und in den Vereinen am Hochrhein geleistet wird, und sagte weitere Unterstützung seitens des Landkreises zu.