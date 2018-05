Vor 25 Jahren wurden fünf Wochen lang von einem Münzfernsprecher der Bundespost aus kostenlos telefoniert. Warum das so war, erfahren Sie hier.

Vor 25 Jahren

Albbruck – Zum Nulltarif wurde in einer Gemeinschaftsunterkunft in Albbruck fünf Wochen lang von einem Münzfernsprecher der Bundespost aus telefoniert, berichtete der Alb-Bote am 3. Mai 1993. Die Abrechnung der Telekom ergab zwar, dass bei dem viel benutzten Apparat Gebühren in Höhe von 4238 Mark angefallen waren, jedoch sich kein einziger Pfennig im Münzenschacht fand. Was war passiert? Die Polizei stellte bald fest, dass die Benutzer des Fernsprechers zwar vor und während der Telefonate die geforderten Münzen eingeworfen hatten, nach Beendigung der Gespräche dem Apparat mit geschickt angebrachten Schlägen aber derart zusetzten, dass er das Geld wieder ausspuckte. Worauf die Post einen nicht mehr freigiebigen Fernsprecher installierte.

Tiengen – „Beim Rock'n'Roll-Turnier um den neunten Hochrhein-Pokal kämpften über 130 Paare aus Deutschland, Schweiz und Liechtenstein in Tiengen um einen Platz auf dem Siegertreppchen in ihrer jeweiligen Kategorie“, berichtete der Alb-Bote am 4. Mai 1993. „Dabei konnten die Lokalmatadoren und frisch gebackenen baden-württembergischen Landesmeister Jutta Hausy und Roland Damrath erneut überzeugen und holten sich souverän den Titel in der C-Klasse. Die Paare mussten zunächst die Vorrunde bestehen. An den Start gingen auch sechs Paare vom Rock'n'Roll-Club Hochrhein, der das Turnier ausrichtete. Die etwa 350 Zuschauer waren begeistert und die Veranstalter zeigten sich zufrieden, weil Besucherzahl und Atmosphäre stimmten und das Turnier mit mehr als 130 Meldungen eine hohe Resonanz gefunden hatte.“

Vor 50 Jahren

Remetschwiel – Neuer Bürgermeister der Gemeinde Remetschwiel wurde bei der Wahl am 5. Mai 1968 Rechnungssteller Karl Kaiser aus Remetschwiel. Bei einer Wahlbeteiligung von 82,5 Prozent erhielt der Nachfolger von Bürgermeister Schlachter 135 Stimmen gegen 68 Stimmen, die auf vier weitere Personen entfielen. Vorgänger Schlachter hatte sein Amt nach 19 Jahren als Bürgermeister von Remetschwiel wegen Krankheit aufgegeben. Er starb im Alter von 67 Jahren. „An der Verwirklichung großer Vorhaben war Schlachter durch seine Erkrankung verhindert, der wohlverdiente Lebensabend war ihm leider nicht vergönnt“, schrieb der Alb-Bote am 7. Mai 1968 nach der Beisetzung.

Vor 75 Jahren

Untereggingen – Unerwartet starb an den Folgen eines Schlaganfalls am 1. Mai 1943 in Untereggingen Alt-Ratsschreiber und Postagent a.D. Ferdinand Hasenfratz. „Nun hat also auch der beliebte Volksschriftsteller des Wutachtales, der ,Waldstrolch aus dem Lindenheim’, wie er sich gerne nannte, das Zeitliche gesegnet“, schrieb der Alb-Bote am 3. Mai 1943. Die Erzählungen und Reime von Hasenfratz seien immer gerne gelesen worden, seine Volksschauspiele, von denen er eine ganze Reihe schrieb, hätten stets dankbare Aufnahme beim Landvolk, dem er aus der Seele geschrieben habe, gefunden. Hasenfratz starb im 85. Lebensjahr.

Vor 100 Jahren

Kreis Waldshut – „Scheuklappen zu Schuhsohlen“ hieß es am 2. Mai 1918 in einem Bericht des Alb-Bote über die im letzten Kriegsjahr besonders drückende Materialknappheit auf fast allen Gebieten. Der Artikel appellierte an die Landwirte und Fuhrhalter, die bei ihnen noch vorhandenen Scheuklappen der Pferdegeschirre schnellstens den zuständigen Ledersammelstellen zum Ankauf zuzuschicken. Manches Paar Schuhe könne mit diesem Leder besohlt werden. (hff)