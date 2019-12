von Manfred Dinort

Zum Tag des Ehrenamtes hatte Landrat Martin Kistler die Feuerwehren des Kreises eingeladen, um ihr ehrenamtliches Engagement zu würdigen. 120 Mitglieder der Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen waren der Einladung gefolgt. Für einen musikalischen Rahmen sorgte die Big Band der Musikschule Südlicher Schwarzwald unter der Leitung von Frank Pohl. Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger moderierte.

In seiner Ansprache sagte der Landrat: „Wer sich ehrenamtlich für das Wohl der Mitmenschen einsetzt, der muss auch bereit sein, private Interessen zurückzustellen, Zeit, Energie und Nerven einzubringen.“ Ohne Idealismus, Gemeinsinn und Mut zur Verantwortung sei das nicht denkbar.

„Eine Basis unserer Gesellschaft“

„Das Ehrenamt ist Fundament und Basis unserer Gesellschaft, Ehrenamt ist ein Synonym für gesellschaftliche Verantwortung“, sagte er, für ihn seien die Feuerwehren ein Musterbeispiel für bürgerliches Engagement. Daher sei es naheliegend gewesen, den 1985 von den Vereinten Nationen initiierten Tag des Ehrenamtes in diesem Jahr der Feuerwehr zu widmen. Eingeladen wurden aber auch Hilfsorganisationen, die Hand in Hand mit der Feuerwehr zusammenarbeiten.

Einsatz im Ehrenamt: Feuerwehrleute bekämpfen einen Gebäudebrand im Waldshut-Tiengener Ortsteil Aichen. | Bild: Archivbild: Feuerwehr Waldshut-Tiengen

„Wir vertrauen auf unsere Feuerwehr, obwohl es nicht selbstverständlich ist, dass es Menschen gibt, die bei schweren Einsätzen ihre Gesundheit oder gar ihr Leben aufs Spiel setzen,“ so Martin Kistler, „Menschen, die bereit sind, bei ihren Einsätzen auch hohe psychische Belastungen in Kauf zu nehmen und dafür zu jeder Tag- und Nachtzeit, an Sonn- und Feiertagen, parat zu sein und kostbare Freizeit zu opfern“. Dazu kämen die Teilnahme an Proben und Lehrgängen und Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Viele seien außerdem bereit, noch weitere Funktionen zu übernehmen.