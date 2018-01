Kreis Waldshut DRK-Mitarbeiter machen eine Fortbildung für Notfallretter

30 DRK-Mitarbeiter absolvieren eine ITLS-Schulung. Das Ziel des Kurses ist eine Senkung der Sterblichkeit und Behinderungsrate bei Verletzten nach Unfällen.

Zwei international zertifizierte Lehrgänge für Mitarbeiter der Notfallrettung richteten die Kreisverbände Waldshut und Säckingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus. Die Kurse absolvierten 30 Teilnehmer. Die Abkürzung ITLS bei den Kursen steht für den englischsprachigen Ausdruck „International Trauma Life Support“ und ist ein international zertifiziertes Kurssystem mit dem Ziel, Überlebenswahrscheinlichkeit und Wiederherstellung der Gesundheit von schwerstverletzten Patienten nach Unfällen zu verbessern.

Im Waldshuter Rotkreuzhaus an der Fuller Straße traten 18 Kursteilnehmer zu Trainingsszenarien und Prüfungen an. Im benachbarten DRK-Kreisverband in Bad Säckingen an der Rot-Kreuz-Straße waren es zwölf Teilnehmer. Alle diese Teilnehmer hatten vor der zweitägigen Fortbildung ein intensives Selbststudium von vier Wochen absolviert, bei dem sie das Lehrbuch der Organisation ITLS Deutschland nutzten. Die erfolgreichen Kursteilnehmer waren qualifizierte Rettungsdienst-Mitarbeiter der DRK-Kreisverbände Waldshut, Säckingen und Lörrach sowie zwei Teilnehmer aus Hannover.

Im ITLS-Kurs erlernten die teilnehmenden Rettungsdienst-Mitarbeiter strukturiertes Vorgehen nach Algorithmen bei der Trauma-Versorgung und vertieften vorhandenes Fachwissen. Mit Vorträgen und Praxisstationen bereitete das ITLS-Instruktoren-Team die Teilnehmer auf die anspruchsvollen Trainingsszenarien und auf die Prüfungen vor.

Bei den Trainingsszenarien der ITLS-Fortbildung wurden die Teilnehmer mit verschiedenen Unfalldarstellungen konfrontiert. Schilderungen der fiktiven Unfälle, realistisch dargestellte Verletzungen und die schauspielerisch inszenierten Reaktionen der Unfallopfer-Darsteller lieferten beim Abarbeiten notfallmedizinischer Algorithmen wichtige Hinweise. Ein schwerer Unfall als Trainingsszenario war eines von vielen Fallbeispielen, an dem die Teilnehmer die erlernten Untersuchungsabläufe und Rettungsmaßnahmen anwenden mussten.

Die Organisation

International Trauma Life Support (ITLS) ist eine weltumspannende Organisation mit dem Ziel, Sterblichkeit und Behinderungsrate nach Verletzungen zu senken. ITLS wurde in den frühen 80er- Jahren als Basic Trauma Life Support (BTLS) in den USA gegründet. Weltweit gibt es mittlerweile mehr als 70 nationale Verbände, darunter auch in Deutschland.