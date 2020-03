Aufgrund der derzeitigen Lage und auf Empfehlung der Landesregierung Baden-Württemberg hat das Landratsamt Waldshut am 17. März 2020 beschlossen, die kreiseigenen Museen für Besucher vorerst zu schließen.

Waldshut-Tiengen Die Gäste bleiben weg: In Restaurants und Hotels spitzt sich die Lage wegen des Coronavirus dramatisch zu Das könnte Sie auch interessieren

Der Grund für diesen Entschluss ist die Einhaltung der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus durch die Einschränkungen der Sozialkontakte.

Waldshut-Tiengen Das öffentliche Leben in Waldshut-Tiengen liegt lahm Das könnte Sie auch interessieren

Ab heute, Dienstag, 17. März 2020 sind folgende Museen des Landkreises Wadshut bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen: das Heimatmuseum Hüsli in Grafenhausen, das Kreismuseum in St. Blasien

und die Museumsmühle in Stühlingen-Blumegg