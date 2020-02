von Lukas Scherrer

Die rasche Ausbreitung des Corona-Virus beschäftigt auch die Firmen im Kanton Aargau. Eine Umfrage unter den großen Unternehmen, bei denen auch Grenzgänger aus der deutschen Nachbarschaft beschäftigt sind, zeigt: Alle ergreifen Massnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeitenden, manche haben gar Notfallpläne für die schlimmsten Szenarien ausgearbeitet.

Axpo richtet Task Force ein

So hat etwa der Energiekonzern Axpo mit Sitz in Baden eigens eine Task Force eingerichtet, die den Verlauf der Corona-Virus-Ausbreitung genau verfolgt. „Für den Fall einer Pandemie“, erklärt Mediensprecher Antonio Sommavilla, “haben wir Szenarien vorbereitet, um den bestmöglichen Schutz der Mitarbeitenden und den Betrieb der Kraftwerke und Netze sicherzustellen.“ Dazu gehören laut Sommavilla etwa Reisebeschränkungen für Mitarbeitende in Risiko-Länder wie China, Südkorea oder Italien. Konferenzen sollen wenn möglich via Telefon oder Video-Call abgehalten werden. Mitarbeitende mit Grippesymptomen dürfen nicht mehr zur Arbeit erscheinen und müssen einen Arzt aufsuchen.

Ähnlich klingt es beim Nachbarn ABB. Der Industriekonzern beobachte die Situation rund um COVID-19 aufmerksam und habe zur Eindämmung des Virus Regelungen und vorbeugende Reisebeschränkungen erlassen. „Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet“, sagt Mediensprecher Andreas Maurer. ABB unterhält mehrere Fabriken in China, die Anfang Februar durch die chinesischen Behörden vorübergehend geschlossen wurden. Mittlerweile konnte der Betrieb dort mit Einschränkungen wieder aufgenommen werden.

Drei-Stufen-Notfallplan

Die Brugg Kabel AG hat im Hinblick auf das Corona-Virus gar einen Drei-Stufen-Plan, je nach Schweregrad der Situation, erarbeitet. Bei der aktuellen Stufe 1 fordert das Unternehmen seine Mitarbeiter zur Einhaltung der Hygienemassnahmen des Bundes auf und spricht eine Reisebeschränkung aus. Sollten erste Fällen in der Region Brugg auftreten, folgt Stufe 2 mit verstärkten Hygienemassnahmen, etwa dem Verzicht auf Händeschütteln und einer Home-Office-Pflicht für Risikopersonen wie Schwangere und Ü60-Mitarbeiter.

„Sollte es eine Häufung von Fällen in der Region geben, ordnen wir auf Stufe 3 ein generelles Home-Office und eine Schutzmasken-Pflicht für Produktionsmitarbeiter an“, erklärt CEO Samuel Ansorge.

Auch bei Rivella sorgt das neuartige Virus für Beunruhigung. „Wir sind gerade dabei, ein Informationsschreiben zu versenden“, sagt Susanne Widmer, Sprecherin des Rothrister Getränkeherstellers. Darin würden die Mitarbeitenden zur Einhaltung der Schutzmassnahmen der Gesundheitsbehörden aufgefordert. Sprich: regelmässig die Hände zu waschen und auf das Händeschütteln bei der Begrüssung zu verzichten.

Engpass bei Masken Die Wipac Handel AG in Wohlen (Reinigungs- und Schutzprodukte) hat Ende Januar auf ihrer Webseite eine Information zum Corona-Virus aufgeschaltet und dabei für Schutzmasken und Desinfektionsmittel geworben. „Bis zwei Tage nach Aufschalten des Beitrags lief der Betrieb noch normal“, erklärt CEO und Verkaufsleiterin Jacqueline Wiederkehr auf Anfrage. „Doch dann ging es bei uns zu wie bei der Börse. Was reinkam, ging sofort wieder raus.“ Gewisse Händler hätten angefangen, aus der Situation um den Corona-Virus Profit zu schlagen und die Preise zu erhöhen. „Da machen wir nicht mit, wir halten unsere Preise“, so Wiederkehr. Bestellungen für Nachschub seien bei den Lieferanten deponiert. Doch diese müssten die knappe Ware unter ihren Kunden aufteilen. „Bei uns kommt die Ware nur noch tröpfchenweise rein. Derzeit schreien alle nach Masken und Desinfektionsmitteln, wir können aber nicht alle Kunden beliefern.“

Einen Schritt weiter geht der Pommes Chips-Hersteller Zweifel in Spreitenbach. „Wir stellen bereits heute Überlegungen an, wo und inwiefern unser Betrieb vom Corona-Virus betroffen sein kann“, sagt CEO Roger Harlacher. Damit meint er etwa den Einkauf der Rohstoffe und anderer Materialien sowie die Wahl der Lieferanten. „Je grösser die vom Virus betroffenen Gebiete werden, desto schwieriger werden diese Überlegungen.“ Weiter mache man sich bei Zweifel Gedanken darüber, wie potenzielle Ausfälle von Mitarbeitern wegen der Krankheit aufgefangen werden könnten.

Auch Thema im Bankenwesen

Auch im Bankenwesen ist die Bedrohung durch das Corona-Virus ein Thema. Christine Honegger von der Aargauischen Kantonalbank erklärt: „Wir haben für Donnerstag eine Sitzung zur Thematik einberufen.“ Neben der Art und Weise der Mitarbeiterinformation soll es dabei auch um die Organisation des Geschäftsbetriebs gehen, falls Angestellte wegen einer Infektion ausfallen. Beim Konkurrenten Neue Aargauer Bank erklärt Pressesprecher Roland Teuscher: „Wir informieren die Mitarbeitenden mit Updates im Intranet und sensibilisieren sie bezüglich den persönlichen Hygiene-Massnahmen.“ Weiter weise man die Angestellten auf Massnahmen rund um private Reisen und die Rückkehr an den Arbeitsplatz hin.