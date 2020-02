In der benachbarten Schweiz werden immer mehr Corona-Virus-Fälle bestätigt. Nun reagiert der Bundesrat auf die Entwicklung.

Großveranstaltungen sind abgesagt

An einer außerordentlichen Sitzung hat der Bundesrat am heutigen Freitag beschlossen, wegen der Ausbreitung des Corona-Virus in den nächsten zwei Wochen alle Anlässe mit mehr als 1000 Personen zu verbieten. Schweizer Medien wie die Aaargauer Zeitung berichten über die Entscheidung und beziehen sich auf eine Mitteilung der Landesregierung vom Freitag: Demnach werde die Situation wegen des Corona-Virus neu eingestuft als „Besondere Lage“ im Sinne des Epidemiegesetzes. Dies ermöglichte dem Bundesrat nun Maßnahmen anzuordnen, die sonst in die Kompetenz der Kantone fallen: Vom vorerst bis 15. März geltenden Verbot betroffen sind alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen.

Vom Verbot betroffen sind sämtliche Großeranstaltungen, zu denen auch die Basler Fasnacht zählt. Die Basler Fasnacht hätte am Montag, 2. März, um 4 Uhr mit dem Morgenstraich beginnen sollen. Nun bleibt in der Stadt das Licht an und es darf keine Umzüge, Cortèges und Guggenkonzerte geben.

Wegen des Corona-Virus bereits abgesagt wurde jüngst der Engadiner Skimarathon. Das Rennen, zu dem rund 14.000 Sportler erwartet worden waren, hätte am 8. März im Kanton Graubünden stattfinden sollen.

Bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen müssten die Kantone die Risiken abwägen und entscheiden, ob die Veranstaltung stattfindet oder nicht.

Bisher bestätigte Corona-Fälle in der Schweizer Nachbarschaft

Kanton Basel-Stadt: Der Kanton Basel-Stadt bestätigte einen Corona-Fall. Die infizierte Frau hat demnach in einer Kindertagesstätte in Riehen gearbeitet. Nach Schweizer Medieninformationen wurde die 28-jährige Kita-Betreuerin am 27. Februar positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Gesundheitsbehörden haben die Kita in Riehen nun ab sofort für die nächsten zwei Wochen geschlossen. Die Kinder müssen 14 Tage in Quarantäne.

Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft wurde der erste Fall des neuen Corona-Virus am 27. Februar bestätigt. Bei dem Patienten handele es sich gemäß Angaben des Kantons und Medienberichten offenbar um den 23-jährigen Partner der infizierten Kita-Betreuerin. Der Patient sei laut Medienberichten derzeit im Spital isoliert und befinde sich in gutem Gesundheitszustand. Für die bisher ermittelten Kontaktpersonen sei die Quarantäne zu Hause angeordnet worden.

Kanton Aargau: Ein 26-jähriger Mann aus dem Kanton Aargau hat sich mit dem Corona-Virus (SARS-Co-V2) angesteckt, wie der Kanton Aargau am Donnerstag mitteilte. Die Aargauer Zeitung berichtet, dass Personen mit engem Kontakt zum infizierten Mann wurden unter Quarantäne gestellt. Der infizierte Mann habe sich vor rund einer Woche in Norditalien aufgehalten, heißt es. Nach der Rückkehr sei der 26-Jährige erkrankt. Die Analyse des Referenzlabors für neu auftretende Viruserkrankungen (NAVI) in Genf habe nun – nach ersten positiven Tests des Kantonsspitals Aarau – bestätigt, dass der 26-jährige Aargauer am neuen Corona-Virus erkrankt ist. Der Mann sei nun im Kantonsspital Aarau isoliert, sein Gesundheitszustand sei aber gut.

Kanton Zürich: In Zürich wurde am Mittwoch die erste Patientin positiv auf das Corona-Virus getestet. Wie der Kanton Zürich mitteilt, ist die knapp 30-jährige Frau am 24. Februar 2020 erkrankt.

Die Schweiz hat laut Newsblog der Aargauer Zeitung momentan (Stand: 28.2., 10 Uhr) neun bestätigte Corona-Virus-Fälle (Stand 28. Februar). Betroffen sind die Kantone Tessin (1), Genf (1), Graubünden (2), Aargau (1), Zürich (1), Waadt (1), Basel Stadt (1) und Basel Landschaft (1).