von sk

Am Freitag war die Behörde von einem Hausarzt darüber informiert worden, dass sich einer seiner Patienten mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte. Der Mann war von einer Reise nach China zurückgekehrt. Laut Gesundheitsamt wurden sofort alle Maßnahmen ergriffen und der Patient sowie nahe Angehörige in Quarantäne gesetzt. Die entnommenen Proben wurden vom Institut für Virologie der Universitätsklinik Freiburg untersucht. Am Samstag morgen stand das Testergebnis fest: „Alle Proben waren negativ“, so das Gesundheitsamt in einer Presse-Mitteilung. Um welche Form der Grippe es sich bei dem Mann handelt, wird noch abgeklärt.