Viel wurde in den vergangenen Wochen über geplante Stellenstreichungen bei Novartis in der Schweiz spekuliert. Nun schafft das Unternehmen Fakten. "Die weltweite Anpassung des Produktionsnetzes von Novartis kann bis 2022 einen Nettoabbau von rund 1000 Stellen in der Schweiz zur Folge haben. Dies ist Teil der bereits 2015 initiierten Konsolidierung der Produktion", teilt das Unternehmen mit. Besonders betroffen ist davon offenbar der Novartis-Campus in Basel.

Unternehmen hält trotzdem an Investitionsplan fest

Zugleich sollen aber auch die angekündigten Investitionen in neuartige Produktionsplattformen vorgenommen werden, die auch in Stein geplant sind. Hierdurch werden am Standort in Bad Säckingens Nachbarschaft wiederum 450 Stellen geschaffen.

Die weitere Umsetzung der Business-Services-Strategie von Novartis, Management- und Transaktionstätigkeiten in die fünf bestehenden Servicezentren zu verlagern, kann bis 2022 einen geplanten Abbau von ungefähr 700 Stellen in der Schweiz zur Folge haben, teilt das Unternehmen weiter mit.

Hilfe für betroffene Mitarbeiter bei der Jobsuche

Der beabsichtigte Abbau soll zeitlich gestaffelt über vier Jahre erfolgen. "Novartis hat seine Arbeitnehmervertretungen und das Management bereits jetzt zu Gesprächen und Konsultationen eingeladen. Novartis bietet allen potenziell betroffenen Mitarbeitenden ihre volle Unterstützung an."

Dazu gehöre unter anderem ein internes Job Center, das Mitarbeiter bei der Suche neuer Arbeitsplätze innerhalb des Unternehmens und auf dem Arbeitsmarkt unterstützen soll.

Es soll auch einen Sozialplan, Frühpensionierungsmöglichkeiten, sowie Umschulungsmaßnahmen für den potenziellen Einsatz auf neuen Tätigkeitsfeldern geben, so das Unternehmen in seiner Mitteilung.

"Bleiben in der Schweiz fest verankert"

"Novartis bleibt in der Schweiz fest verankert", betont das Unternehmen. Immerhin zehn Prozent der weltweiten Gesamtbelegschaft würden demnach in der Schweiz beschäftigt. Zudem seien Investitionen in neue Technologieplattformen vorgesehen, und jährlich werden mehr als 3 Milliarden Franken in die Forschung und Entwicklung investiert.

Mitarbeiter und Vertreter der Politik in der Schweiz reagierten dennoch schockiert. Wir werden in Kürze noch ausführlicher berichten,

