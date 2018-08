von sk

Beim Blasmusikverband Hochrhein finden während der Sommerferien wieder die Jungbläserkurse in Steinabad statt. Viele junge Musikerinnen und Musiker aus den Vereinen des Blasmusikverbands bereiten sich intensiv auf die Prüfungen zu den Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze und Silber vor.

Der erste Kurs in der ersten Sommerferienwoche wurde von 34 Schülern erfolgreich absolviert und mit dem traditionellen Abschlussvorspiel mit Urkundenübergabe zum bestandenen Jungmusikerleistungsabzeichen beendet. Der Präsident des Blasmusikverband Hochrhein Felix Schreiner kam ebenfalls und gratulierte den Jungmusikern.

Ebenfalls ist der Lehrgang in der zweiten Sommerwoche mit 60 Teilnehmern wieder sehr gut belegt und begann am Sonntag 5. August. Den Abschluss wird dann die vierte Kurswoche in den Herbstferien bilden. Trotz leicht rückgängiger Schülerzahlen will der Blasmusikverband auch weiterhin dieses umfangreiche Kursangebot weiterführen und so einen wichtigen Baustein der musikalischen Jugendbildung in der Region weiterführen und weiterentwickeln.

