Am Hochrhein bietet sich dem aufmerksamen Betrachter derzeit ein höchst ungewöhnliches Bild: Denn hier stehen zahlreiche Felder entlang der Straßen in voller Blüte – und das Mitte Dezember in der Vorweihnachtszeit.

Senfpflanze blüht auf den Feldern

Was hier so sehr an den Frühling erinnert, ist eine sogenannte Zwischenfrucht, der Gelbsenf. Den säen die Landwirte meist nach der Sommerernte Ende August auf ihren Feldern an. Das erklärt Bernhard Schleicher, stellvertretender Kreisvorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) Bad Säckingen.

Senf überlebt bis zu einer Temperatur von minus drei bis minus fünf Grad. | Bild: Reinhardt, Lukas

"Wenn diese Pflanzen noch im Dezember blühen, dann ist das tatsächlich etwas Außergewöhnliches", so Schleicher weiter. Denn eigentlich sollte diese Zeit bereits vorbei sein. Dass der Senf auch heute noch sein gelbfarbenes Gewand trägt, ist der für diese Jahreszeit bislang relativ warmen Witterung geschuldet. "Die Pflanze friert normalerweise bei Temperaturen von minus fünf Grad ab und hinterlässt dann dunkles Stroh", sagt Schleicher. In diesem Jahr scheint sich dieser Prozess jedoch zu verzögern. Das Ergebnis: blühende Felder auch im Dezember.

Warum ist eine Zwischenfrucht nötig?

Gründe, warum die Senfpflanze als Zwischenfrucht über den Winter hinweg auf einigen Feldern angebaut wird, gibt es viele, erklärt Schleicher: "Sie lockert einerseits den Boden, sie schützen vor Erosion durch Wind und Wasser und sie binden Stickstoffe, die sonst in Form von Nitrat ins Grundwasser gelangen können."

"Zwischenfrüchte lockern einerseits den Boden, sie schützen vor Erosion durch Wind und Wasser und sie binden Stickstoffe, die sonst in Form von Nitrat ins Grundwasser gelangen können." Bernhard Schleicher | Bild: Lux, Kirsten

Im Frühjahr sorgt das das dunkle Senfstroh zudem dafür, dass sich der Boden schneller erwärmt. Wenn die Bauern diesen Mulch dann in den Untergrund pflügen, dient er zudem als Dünger für die Sommerkulturen.

Land fördert Zwischenfrüchte finanziell

Dass mittlerweile immer mehr dieser Senffelder im Winter zu sehen sind, liegt aber nicht nur an den ökologischen Vorteilen, erklärt Schleicher: "Diese Form der Begrünung ist auch staatlich gewollt." So erhalten jene Landwirte, die Zwischenkulturen anbauen, finanzielle Mittel aus dem Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl, kurz: FAKT, des Landes Baden Württemberg.

Ziel dieses Förderprogrammes ist laut dem Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz "der Erhalt und die Pflege der Kulturlandschaft, der Schutz des Klimas und der natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, Luft, der Erhalt und die Verbesserung der Biodiversität sowie die Förderung der artgerechten Tierhaltung."

