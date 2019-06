von eva baumgartner

Ein zwölfjähriger Radfahrer wird schwer verletzt

Ein zwölfjähriger Radfahrer ist am Mittwochmittag in Schinznach-Bad, Bezirk Brugg, von einem Auto erfasst worden und musste schwer verletzt mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Laut „Aargauer Zeitung“ soll nun das Tempolimit 60 diesen Unfallschwerpunkt entschärfen, denn bereits vor gut zwei Jahren starb ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto an der Thermalbad-Kreuzung. Nur drei Monate später krachte es an genau der gleichen Stelle erneut, dabei hatte eine Autofahrerin einen 19-jährigen Motorradfahrer übersehen.

60-jähriger filmt heimlich Kinder im Schwimmbad

Weil er heimlich Filmaufnahmen von Kindern in einem Schwimmbad machte, wurde einem Mann Hausverbot für alle städtischen Bäder erteilt. Wie die Polizei auf Anfrage der „Aargauer Zeitung“ bestätigte, hatte der Mann mit einer als Kugelschreiber getarnten Kamera Kinder im Freibad Allenmoos gefilmt. Demnach wurde der 60-Jährige für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache geführt, dort zeigte er sich geständig. Inwieweit es rechtliche Konsequenzen für den Mann nach sich ziehen werde, sei noch unklar und hänge von den weiteren Ermittlungen ab.

Schmuggler geht Zollbeamten ins Netz

Bei der Einreise über den Grenzübergang Basel/Weil ist ein Schmuggler erwischt worden, der verbotene Dopingmittel mit sich führte. Die Schweizer Zollbeamten fanden im Kofferraum zwei Taschen voller Injektionen und Tabletten.Wie sich herausstellte, sind die Substanzen auf der Liste der Dopingwirkstoffe des Sportförderungsgesetzes als Dopingmittel aufgeführt, wie die Zollverwaltung mitteilte. Nach diesem Fund untersuchten Spezialisten das Auto des 40-Jährigen genauer und fanden zusätzlich in einem eingebauten Versteck 99 000 Euro.

Drei Auffahrunfälle mit acht Fahrzeugen

Im Feierabendverkehr kam es am Donnerstag auf der A1 bei Spreitenbach zu drei Auffahrunfällen mit insgesamt acht Fahrzeugen. Die havarierten Fahrzeuge blockierten vorübergehend sämtliche drei Fahrstreifen. Die erste Havarie passierte bei Spreitenbach in Fahrtrichtung Bern, als der dichte Verkehr ins Stocken kam und drei Wagen aufeinander fuhren und dadurch einen Stau verursachten. Kurz darauf kam es wenige Hundert Meter weiter hinten zu zwei weiteren Auffahrunfällen. Dadurch staute sich der Verkehr bis weit in den Kanton Zürich zurück.