von Eva Baumgartner

Schädliche Insekten aus Asien reisen in Container mit Jutesäcken mit

Bei einer Warenkontrolle eines Containers in Basel entdeckten Zollbeamte lebende schädliche Insekten aus dem asiatischen Raum. Die noch lebenden Käfer befanden sich in einem Container aus Indien, der Jutesäcke mit Bindfäden aus Kokosfasern geladen hatte. Bestimmt war die Fracht für eine Firma im Kanton Aargau. Vorerst wurde die Sendung verschlossen und plombiert. Später wurde der Container auf Weisung des Bundesamtes für Landwirtschaft begast, um ein Entweichen der Insekten zu verhindern. Die Käfer gelten in Indien und Sri Lanka als Schädlinge.

Einkaufswagen auf Schienen beschädigt einen Zug im Bahnhof Boswil

Ein auf den Schienen liegender Einkaufswagen sorgte beim Bahnhof in Boswil, Bezirk Muri, für erhebliche Störungen im Bahnverkehr. Laut Angaben der Polizei fuhr ein Zug der SBB Samstagnacht vom Bahnhof Boswil-Bünzen in Richtung Wohlen. Kurz vor dem Ende des Bahnsteiges überfuhr der Zug einen von unbekannten Tätern auf die Schienen gelegten Einkaufswagen und konnte aufgrund des entstandenen Schadens nicht mehr weiterfahren. Die 40 Fahrgäste mussten in einem Ersatzzug umsteigen. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Unbekannter bedroht Busfahrer in Basel mit einer Spritze

Ein 56-Jähriger Busfahrer wurde Samstagnacht an der Basler Rosenstraße von einem unbekannten Täter überfallen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, machte der Fahrer eine kurze Pause und hatte die Türen zum Lüften offenstehen. Plötzlich stieg ein unbekannter Mann mit einer Spritze in der Hand in den Bus ein, bedrohte den Fahrer und verlangte Geld. Es kam zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der der Busfahrer leichte Verletzungen davon trug. Der Unbekannte raubte das Mobiltelefon und flüchtete. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Ein Defekt legt das neue Ausflugsschiff auf dem Hallwilersee lahm

Ausgerechnet auf dem neuen Kursschiff, der MS Delphin, kam es am Donnerstagabend zu einer Havarie auf dem Hallwilersee zwischen Beinwil und Meisterschwanden. Mitten auf dem See ergaben sich laut „Aargauer Zeitung“ beim Kursschiff Probleme mit der Steuerung, sodass alle 14 Passagiere von Borf gebracht werden mussten. Die defekte MS Delphin, die erst 2018 in einem aufwendigen Manöver zu Wasser gelassen wurde, konnte noch selbstständig zum Hafen zurückkehren. Die Schifffahrtsgesellschaft geht von einem elektrischen Defekt aus.