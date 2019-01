von eva baumgartner

Polizei verhaftet zehn mutmaßliche Gewalttäter

Wie die Staatsanwaltschaft Zürich mitteilt, wurden zehn mutmaßliche Gewalttäter aus der Fußballszene festgenommen. Demnach verhaftete die Polizei am Mittwochmorgen in einer koordinierten Aktion zehn tatverdächtige Männer. Ihnen wird zur Last gelegt, dass sie im Oktober vergangenen Jahres beim Fußballspiel des FC Zürich gegen Bayer 04 Leverkusen deutsche Fans tätlich angegriffen haben. Drei der deutschen Fußballfans wurden dabei verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die verhafteten Männer sind im Alter von 21 und 34 Jahren.

Nur ein Skilift trotz Schneefalls offen

Trotz heftigen Schneefalls überall nördlich der Alpen ist im Kanton Aargau nur ein Skilift geöffnet. Wie die „Aargauer Zeitung“ berichtet, ist einzig der Skilift Horben in Beinwil, Bezirk Muri, in Betrieb. Dort konnten auch die beiden Loipen präpariert werden. Wenn es die Bedingungen erlauben, wird der Skilift am Wochenende von 10 bis 16.15 Uhr in Betrieb sein. Die Nachtloipe ist dann bis 21.45 Uhr geöffnet. Andernorts im Kanton Aargau sind die Schneeverhältnisse noch ungenügend, so dass die Skilifte nicht in Betrieb genommen werden können.