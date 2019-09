von Eva Baumgartner

Schulschwänzer bescheren Berufsschulen 300.000 Franken

Die Berufsschulen im Kanton Aargau, die Schulschwänzer mit einem Bußgeld belegen, haben im Schuljahr 2018/2019 insgesamt 300 000 Franken eingenommen. Die Bußen liegen pro geschwänzten Schultag zwischen 10 und 20 Franken. Die größte Berufsschule in Aarau mit den meisten Schüler hat laut „Aargauer Zeitung“ 70 000 Franken an Bußgeldern eingenommen. Die Nutznießer der Bußgelder sind die Lernenden selbst, denn damit werden beispielsweise günstige Skitage, Theaterbesuche, Sportwochen, Exkursionen oder Abschlussreisen finanziert.

Bad Säckingen Eine Sonderlösung wird 40 Jahre alt: Die Gemeinschaftszollanlage Bad Säckingen/Stein feiert runden Geburtstag Das könnte Sie auch interessieren

Schloss Böttstein geht in Konkurs

Vergeblich wehrte sich die Eigentümerin des Hotels von „Schloss Böttstein“, Bezirk Zurzach, gegen den Konkurs. Wie die „Aargauer Zeitung“ berichtet, hat das zuständige Obergericht in Horgen ihre Beschwerde abgewiesen. Demnach seien die Schulden viel zu hoch und die Angaben der Hotelbetreiberin zu ihrem Vermögen und dem Hotelbetrieb zu unglaubwürdig. 104 Zwangsvollstreckungen mit Forderungen in Höhe von fast 3,3 Millionen Franken liegen gegen die Frau vor. Dazu gehört die Hypothekanforderung einer Bank in Höhe von 2,1 Millionen Franken.

Laufenburger Bäcker-Lehrling ist Junior-Brot-Chefin

Eine junge Aargauerin ist die Junior-Brot-Chefin 2019 der Schweiz. Die frisch gekürte Brot-Chefin Debora Weiss absolviert derzeit ihr drittes Lehrjahr bei der Bäckerei Maier in Laufenburg, berichtet die „Aargauer Zeitung“. Beim Brotbackwettbewerb in Kriens im Kanton Luzern musste die Aargauerin in fünf Stunden vier Produkte mit Urdinkel herstellen. Demnach hat sie fast das ganze Programm selbst erarbeitet, einzig beim Zeitmanagement und beim Feinschliff der Endprodukte habe ihr der Ausbildungsbetrieb im Vorfeld geholfen.

Hochrhein/Schweiz Schwingen ist Schweizer Nationalsport – so sieht es aus, wenn die Männer im Sägemehl trainieren Das könnte Sie auch interessieren

Rettungsdienst in Basel wird für 33 Millionen Franken aufgerüstet

Da die Qualität des Basler Rettungsdienstes sinkt, soll er nun aufgerüstet werden. Mit einem zweiten Standort am Zeughausareal, einem umfassenden Umbau der bestehenden Rettungszentrale an der Hebelstrasse sowie ein Aufstocken an Einsatzwagen und Personal will der Regierungsrat die Sanität für die Zukunft wappnen. Die Bevölkerungszunahme, die Vergreisung der Gesellschaft sowie die Abnahme der Notfallärzte seien die Gründe, die die Qualität verschlechterten. Dafür ist ein Kredit über knapp 33 Millionen Franken nötig.