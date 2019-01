von Eva Baumgartner

Rap-Konzert in Baden platzt wegen des Shutdowns in den USA

Der Verwaltungsstillstand im Haushaltsstreit der USA hat auch Auswirkungen bis ins Aargauer Städtchen Baden. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, konnte der für Samstag angekündigte Auftritt des US-Rapper Fatmann Scoop im Badener Szenelokal Löschwasserbecken nicht stattfinden, da der Musiker von den US-Behörden keine gültigen Reisepapiere erhalten hatte. Per Videobotschaft entschuldigte sich der Künstler dafür beim Veranstalter. Als Grund gab er an, dass er aufgrund des Behördenstillstandes in den USA seinen Pass nicht hätte abholen können.

In einem Wald bei Hausen brennen zwei Schuppen nieder

Mitten im Wald bei Hausen, Bezirk Brugg, gingen am Sonntagabend zwei Holzschuppen in Flammen auf. Wie die Kantonspolizei bekannt gibt, ist Brandstiftung nicht auszuschließen. Demnach gingen mehrfach Meldungen über ein großes Feuer im Waldgebiet westlich von Hausen bei der Notrufzentrale ein. Als die Polizeipatrouille dort eintraf, brannten bereits beide Schuppen lichterloh. Die Holzschuppen, in denen sich Forstwerkzeuge und eingelagertes Brennholz befanden, wurden völlig zerstört. Der Schaden soll sich auf rund 10 000 Franken belaufen.

Räuber mit Waffe erbeutet bei Überfall in Zürich mehr als 1000 Franken

Erneut wurde ein Tankstellenshop im Kanton Zürich überfallen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Überfall am Samstagabend an der Tankstelle in der Winterthurer Tösstalstraße. Demzufolge betrat ein maskierter Mann mit einer Schusswaffe gegen 22.30 Uhr den Tankstellenshop. Mit vorgehaltener Waffe bedrohte er die Angestellte, erzwang so die Herausgabe von mehr als 1000 Franken und konnte unerkannt fliehen. Die Fahndung läuft nach einen 20- bis 40-jährigen, schlanken und schweizerdeutsch sprechenden Mann, der eine schwarze Sportasche dabei hatte.