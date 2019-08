von Eva Baumgartner

Am Donnerstagmorgen ist in Basel ein betrunkener 38-Jähriger mit einer Stichwaffe bedroht und ausgeraubt worden. Möglicherweise handelt es sich bei den Tätern um jene Männer, mit denen das Opfer in der Nacht auf Donnerstag diverse Lokale aufgesucht hatte. Unter einem Vorwand lockten die Täter das Opfer in den Keller eines Mehrfamilienhauses, griffen es dort an und schlugen es zu Boden. Sie raubten ihm das Geld sowie das Smartphone. Bei den Tätern soll es sich um bis zu vier Männer handeln. Dem Opfer gelang es, später die Polizei zu verständigen.

Zehn Abfallcontainer brennen am Basler Rheinufer

Am Basler Rheinufer sind in der Nacht auf Samstag zehn Abfallcontainer angezündet worden. Die Täter sind noch unbekannt. Die Container wurden am Samstag zwischen 3.30 und 4.30 Uhr in Brand gesetzt, teilte die Basler Staatsanwaltschaft. Demnach hätten Anwohner der Polizei starke Geruchsbelästigungen gemeldet und die Feuerwehr alarmiert. Drei junge Männer und eine Frau seien von einem Passanten auf die brennenden Container angesprochen worden und seien dann davongelaufen. Möglicherweise hat die Gruppe etwas mit der Brandstiftung zu tun.

Ein Strandbad nutzt die angebliche Kaiman-Sichtung im Hallwylersee zu Werbezwecken, ein anderes hat zu ängstliche Gäste

Für das Strandbad in Meisterschwanden am Hallwilersee war der vermeintlich entdeckte Kaiman ein Segen mit vielen Badegästen. Für das Strandbad in Beinwil dagegen blieb der „Kaiman-Effekt“ aus, da dort die Gäste Angst vor dem Baden gehabt hätten, berichtet die „Aargauer Zeitung“. Der Pächter des Strandbades „Seerose“ in Meisterschwanden verstand es demnach, den Kaiman zu vermarkten und bot auf der Speisekarte „Krokodilburger“ an. Für nächstes Jahr plant der Mann eine Modenschau mit der Kleidermarke, deren berühmtes Logo das Krokodil ist.

Personaleinsparungen sind offenbar die Ursache für Pannen im Kernkraftwerk Leibstadt

Ein Sparprogramm hat laut Behörden zu mehreren Zwischenfällen im Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) geführt. Die Nuklearaufsicht des Schweizer Bundes (Ensi) überprüft nach Mitarbeiterfehlern den Stellenabbau in der Atomanlage, wie Schweizer Medien berichten. Der seit 2015 erfolgte Personalabbau sei einer der wesentlichen Gründe für die Probleme im KKL. Die Kraftwerksleitung muss demzufolge dem Nuklearsicherheitsinspektorat belegen, „wie die Sicherheit der Anlage trotz der geplanten Verringerung des Personalbestands weiterhin gewährleistet bleibt“.