von Eva Baumgartner

Vierjähriger Junge ertrinkt in der Aare

Der seit Donnerstag in Wildegg, Bezirk Lenzburg, vermisste vierjährige Junge ist tot aufgefunden worden. Er wurde am Freitagnachmittag bei Villnachern tot aus der Aare geborgen. Angestellte des Wasserkraftwerks bei Villnachern fanden die Leiche des Kindes in der Aare, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Junge am Donnerstag beim Spielen in den Aabach gefallen war und ertrunken ist. Durch die Regenfälle der vergangenen Tage führen der Aabach wie auch die Aare viel Wasser mit entsprechend starker Strömung.

E-Roller-Fahrer legen mit Sturz Tramverkehr in Basel lahm

Zwei alkoholisierte E-Roller-Fahrer kamen in Basel zwischen zwei entgegengesetzt fahrende Trams zu Fall und mussten verletzt ins Spital gebracht werden. Laut Staatsanwaltschaft ereignete sich der Unfall am Freitagabend, als die beiden Männer zwischen die Trams gerieten und dabei schwer stürzten. Beide konnten noch selbstständig aufstehen. Die schwer verletzten und deutlich alkoholisierten Männer im Alter von 34 und 33 Jahren mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Tramverkehr wurde für kurze Zeit eingestellt.

Zwei Diebe in Zürich schlagen nach dem Geldabheben zu

An der Lagerstraße in Zürich ist in der Nacht auf Samstag ein 18-jähriger Mann nach dem Geldabheben am Bankomaten ausraubt worden. Zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 21 Jahren wurden festgenommen. Wie die Kantonspolizei bekannt gibt, hatte das Überfallopfer kurz nach 3 Uhr in der Frühe Geld aus dem Automaten entnommen, als er plötzlich von zwei Männern bedrängt und beraubt wurde. Der sofort ausgerückten Polizeipatrouille gelang es kurze Zeit später, in der näheren Umgebung des Tatortes zwei Tatverdächtige festzunehmen.

26-Jähriger bei Messerstecherei vor Bar verletzt

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar im Züricher Niederdorf kam es zu einer Messerstecherei. Ein 26-jähriger Mann musste mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus transportiert werden. An der tätlichen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen waren mehrere Personen beteiligt. Beim Eintreffen der Polizei waren jedoch schon mehrere maßgeblich Beteiligte geflüchtet. Der genaue Ablauf und die Hintergründe sind noch unklar und werden von der Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität und der Kantonspolizei abgeklärt.