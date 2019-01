von eva baumgartner

Ein Autofahrer fährt auf dem Zebrastreifen zwei Kinder an und flüchtet

Die Kantonspolizei fahndet nach einem Autofahrer, der am Dienstagmorgen in Kölliken, Bezirk Zofingen, zwei Kinder auf dem Zebrastreifen anfuhr und dann Fahrerflucht beging. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am frühen Morgen auf der Hauptstraße in Kölliken, als der unbekannte Fahrer eines dunklen Pick-up mit dem 12-jährigen Radfahrer auf dem Fußgängerüberweg kollidierte. Der Junge wurde durch den Aufprall auf einen sieben Jahre alten Jungen geschleudert. Beide Kinder mussten mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Bei einem Unfall auf der A1L ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden

Laut Polizeiangaben hatte der 35-jährige Motorradfahrer, der in Richtung St. Gallen unterwegs war, zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrendes Auto bremsen musste und ist infolgedessen in das Heck des Wagens geprallt. Aufgrund des Unfalls musste der Schöneichtunnel stadtauswärts über zwei Stunden gesperrt werden. Außerdem zeigte sich, dass die Rettungskräfte große Mühe hatten, da keine Rettungsgasse von den Autofahrern gebildet wurde.

Super-Puma-Einsatz mit Happy End: Helikopter-Crew findet vermissten Senior

Erst mit Hilfe eines Armeehubschraubers der Schweizer Luftwaffe konnte ein vermisster, an Demenz erkrankter Mann in Schinznach-Bad (Bezirk Brugg) am späten Montagabend gefunden und gerettet werden. Laut „Aargauer Zeitung“ wurde der Patient einer Reha-Klinik vermisst und nachdem die Suchmaßnahmen am Boden erfolglos blieben, war schließlich der Suchflug mit Wärmebildkamera des Super-Puma-Helikopters erfolgreich. Der hilflose Senior wurde auf dem Gelände eines Golfplatzes aufgespürt. Er war unterkühlt, aber soweit wohlauf.

Kantonspolizeien gelingt Schlag gegen organisierte Raser

In einer konzertierten Aktion der Kantonspolizeien Zürich, St. Gallen und Thurgau wurden 21 Männer verhaftet, drei Autos beschlagnahmt und im Zuge der Ermittlungen mehrere Wohnungen durchsucht. Laut Polizeibericht hatten die festgenommenen Männer illegale Rennen zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten und auf verschiedenen Straßenabschnitten veranstaltet. Ihre Identität wurde mit umfangreichen Recherchen festgestellt. Bei den Verhafteten handelt es sich um Männer mit unterschiedlichen Nationalitäten, im Alter von 21 bis 38 Jahren.