von Eva Baumgartner

Unbekannte drohen „Blick-Redaktion“ mit Blutbad

Bei mehreren Verlagshäusern in Zürich gingen am Montagmorgen anonyme Drohungen ein. Darunter, so die Kantonspolizei, gegen ein Verlagshaus in der Züricher Dufourstraße. Demnach seien dort entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. „Charlie Hebdo 2015 wird im Vergleich wie ein Lausbubenstreich aussehen“, stünde in einem anonymen Schreiben, das mit „Blutbad bei der Blick Redaktion“ übertitelt sei, so schreibt die „Aargauer Zeitung“ und bezieht sich auf ein Schreiben, das bei Ringier in Zürich und CH Media in Aarau eingegangen ist.

Startschuss für die Narrenzeit im Aargau

Am 11. November findet der Startschuss für die Fasnachtsaison statt. Dann versammeln sich in einigen Fricktaler Gemeinden wieder die Narren und eröffnen das bunte Treiben. So auch in Kaisten, wenn nach altem Brauch Mehlsuppe und Sauschwänzli serviert werden oder in Rheinfelden, wo an diesem Tag die Fasnachtseröffnung mit Guggenmusik im Rathaus stattfindet. Laut „Aargauer Zeitung“ ist der Grund für diesen frühen Termin, dass es auch vor Weihnachten eine vorbereitende vierzigtägige Fastenzeit ab dem Martinstag, dem 11. November, gab.

Legionärspfad unter Touristen sehr beliebt

Der Legionärspfad Vindonissa gehört laut „Aargauer Zeitung“ zu den meistbesuchten Kulturstätten im Aargau. Seit der Eröffnung 2009 hätten bereits über 300 000 Personen auf dem Areal des früheren römischen Legionslagers in Windisch, Bezirk Brugg von den dortigen Angeboten Gebrauch gemacht. Demnach übernachteten pro Saison rund 4000 Menschen in den rekonstruierten Legionärsunterkünften. 65 Prozent der Besucher stammten aus der Schweiz und dem Ausland. Der Regierungsrat befürworte deshalb einen Betriebskostenbeitrag von 680 000 Franken.

